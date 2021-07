Ana Pellitero: "Muchos hombres todavía me preguntan si conduzco yo el camión"

Ana Pellitero es una apasionada de los camiones y por eso no comprende cómo todavía hoy en día sigue habiendo muchos hombres que se sorprenden de que sea ella quien los conduzca con absoluta normalidad. "Me ocurre con frecuencia, me hacen esa preguntas bastantes colegas de profesión", recalca.

Pero Ana no se amilana: "Yo les contesto, ¿ves a alguien más en la cabina del camión?", subraya. No obstante, destaca que muchos compañeros que ya la conocen desde hace años la tratan de forma absolutamente cordial y normalizada.

Ana Pellitero en la cabina del camión. Cedida

Y es que la pasión de Pellitero por el mundo de los camiones le vino de bien joven. Ana nació hace 46 años en Valdevimbre, un pueblo de la comarca del Páramo de León, pero a los 21 años ya tenía todos los permisos para conducir camiones. Además, se casó con su novio, con quien tuvo dos hijos, que era transportista. Desde entonces han manejado hasta siete camiones de diferentes características.

Las mujeres, perfectamente capacitadas

El caso de Ana es una de las excepciones en un mundo, el de los transportistas, dominado mayoritariamente por los hombres. "Hoy en día es muy raro el día que me cruzo con dos mujeres camioneras en un viaje por España, que son los que hago básicamente", recalca.

Pero la veterana transportista resalta que las mujeres pueden ser tan válidas como los hombres para conducir todo tipo de camiones. O incluso más idóneas. En ese sentido, subraya: "Los seguros suelen hacer descuentos a las mujeres, por algo será".

Experiencias de todo tipo

Durante este largo periplo profesional Ana Pellitero ha tenido, como es lógico, buenos y malos momentos. Uno de los más extraños que recuerda es muy reciente. "Con el confinamiento estricto por la pandemia de coronavirus solo veía coches fúnebres por las carreteras... era una sensación bastante amarga", indica. Además, entre sus múltiples anécdotas, ha tenido hasta encuentros nocturnos con jabalíes.

Entre las anécdotas, destaca de broma que "los transportistas conocemos los polígonos de las ciudades, no las ciudades, porque además no podemos entrar en ellas con el camión". Al respecto, recuerda como en un viaje de trabajo a Córdoba se tiró toda la noche conduciendo. Cuando llegaron, su marido descargó y cuando terminó le dijo: "¿Quieres ver Córdoba?, pues mira por el retrovisor... nos teníamos que volver y me quedé con las ganas, pero en otra ocasión ya puede visitar la ciudad".

Al volante de 'MANolín'

Camión de Ana Pellitero Cedida

Ana disfruta con el camión, le encanta subirse, conducirlo, "sobre todo los más grandes, que son más fáciles", arrancarlo, escucharlo e incluso dormir en ellos. "Hay algún compañero que prefiere dormir en hostales u hoteles, yo me siento cómoda en la cama de la cabina". De hecho, su cabina es casi como su segunda casa y tiene espacio para llevar casi de todo.

A su actual camión, que conduce desde hace ya cuatro años, lo bautizó como 'MANolín'. Se trata de un camión de color blanco con remolque mediante el que transporta cereales para alimentación animal principalmente a la provincia de Sevilla. En él lleva los nombres inscritos de sus dos hijos, Sergio y Marta.

Campaña para incentivar la contratación de transportistas

MAN, una de las grandes marcas de camiones, que pertenece al Grupo Volkswagen, ha desarrollado un plan para promover el acceso de la mujer al transporte profesional. En España, la mujer dentro de la logística y transporte apenas representa el 20%, según fuentes del sector. Y estrictamente camionera el porcentaje se reduce al 14% según datos de la Unión Europea. En general, es un sector que va a más por, entre otros motivos, el auge del 'ecommerce' y la paquetería, pero donde cuesta encontrar conductores profesionales, y aún más que sean mujeres.

La compañía ha puesto en marcha su programa WoMAN y dará ayudas directas a mujeres para que se puedan sacar el carnet, el CAP (Certificado de Aptitud Profesional) y hacer cursos de conducción eficiente. Todo ello puede oscilar entre 1.500 y 3.000 euros.