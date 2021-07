Els vehicles VTC s'hauran de contractar una hora abans a València

Els vehicles d'arrendament amb conductor, més coneguts com VTC, no podran estacionar en la via pública a València i tindran prohibit aparcar a menys de 300 metres de llocs de concentració de persones usuàries (com a ports, estacions de tren, centres comercials i d'oci, centres esportius, centres sanitaris, hotels de més de 400 places i parades de taxi de més de nou places).

El plenari de l'Ajuntament de València va aprovar ahir inicialment la modificació de l'Ordenança de Mobilitat, que regularà els VTC, que s'hauran de contractar amb una hora mínima d'antelació des de la reserva fins a la prestació efectiva del servei. Entre els canvis s'inclou que es procurarà la proporció d'una VTC per cada taxi que opera a València i la prohibició de la captació mitjançant geolocalització.

En aquest punt va prendre la paraula en el plenari el president de la Federació Sindical del Taxi, Ferran del Molino, qui va afirmar que amb aquesta norma s'evita «la injustícia de l'intrusisme en el sector del taxi».

La proposta va eixir finalment endavant per majoria, amb el suport de Compromís, PSPV-PSOE i Ciutadans, l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox.

Quant als acords relatius a l'àrea d'Hisenda, el ple d'ahir va donar llum verda a la sisena modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost municipal de 2021, amb una agenda aprovada prèviament per la Junta de Govern local, per import de 11,9 milions d'euros, dels quals dos milions seran per a reforçar la plantilla del Consistori.

Un altre dels punts que es va aprovar en el plenari del mes de juliol va ser el nomenament de María Teresa Navarro Ferrero com a defensora de les persones amb discapacitat de la ciutat de València. La regidora de Serveis Socials, Isabel Lozano, va defensar que Navarro té una «llarga trajectòria d'activisme» en les entitats i que el seu nomenament ha generat una «unanimitat i un suport inqüestionable».

Un milió per a jocs infantils

El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, va anunciar una inversió d'un milió d'euros per a convertir en inclusius i accessibles 40 parcs infantils de València distribuïts per tots els districtes.

El termini d'execució del projecte serà de set mesos i està previst que estiga aprovat abans de final d'any, quan iniciarà la seua adjudicació. La moció, proposta inicial de Cs, va incorporar les esmenes de l'equip de Govern.

València disposa de 644 zones de jocs infantils que depenen de Jardineria i de 58 àrees que gestiona l'Organisme Autònom.