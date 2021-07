Qué es el 'efecto cremallera' en carretera y cómo puede evitar los atascos de tráfico

El 'efecto cremallera', una de las claves para llevar mejor los atascos durante un estrechamiento de carril. La Dirección General de Tráfico explica en uno de sus artículos cuándo se debe hacer uso de esta técnica: "Cuando acaban los accesos/salidas con mayor número de carriles, cuando se reduce su número por accidentes, averías u obras, se producen retenciones que pueden degenerar en atascos."

Una de las soluciones es el sistema de paso alternativo obligatorio a quienes circulan en estos casos (salidas saturadas, reducciones de carril por obras, averías...). Unos lo llaman "intercambio por cremallera" y otros "solidaridad altruista", pero consiste en el paso intermitente y alternativo de un vehículo de cada carril".

Ante un estrechamiento del carril, si tod@s aplican el efecto #cremallera, la fluidez del tráfico mejora. 😉RT#paciencia #BienvenidoAgosto pic.twitter.com/XIBKJZJ4HT — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) August 1, 2017

Efecto acordeón

Recuerda también que en un atasco debes evitar el 'efecto acordeón', que se produce por una conducción que no es suave, con frenazos y acelerones, cambios constantes de carril, sin guardar la distancia de seguridad, lo que origina frenazos, obliga a los demás conductores a frenar y se produce finalmente ese 'efecto acordeón' frenazos y aceleraciones constantes, una situación peligrosa que puede acabar en un accidente de tráfico si no guardas la distancia de seguridad correcta ya que no te dará tiempo a frenar.

Efecto mirón

Y recuerda evitar el 'efecto mirón': cuando ocurre un choque o alguien está en un arcén de la carretera, los conductores tienden a dejar de acelerar e incluso frenar para ver lo que ha ocurrido, lo que provoca que se vaya formando poco a poco un atasco por este conocido efecto.