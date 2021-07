Así son los Hermanos Koala, la "pandilla violenta" de la agresión en Amorebieta: no se esconden y atacan en grupo

Alexander, el joven de 23 años víctima de la brutal agresión en Amorebieta, sigue en coma en el hospital, en estado crítico y conectado a un aparato que lo mantiene con vida, aunque su padre ya es consciente del terrible hecho de que si no mejora lo tendrán que desconectar.

El joven tiene una grave lesión craneoencefálica fruto del ataque perpetrado por una veintena de personas, que lo rodearon y abusando de su superioridad numérica, comenzaron a golpearlo con palos, palos y botellas. Increíblemente, no es la primera vez que actúan, y pese a que son conocidos desde hace al menos tres años por las autoridades, no ha sido hasta ahora cuando los han detenido, y no a todos. Se hacen llamar los Hermanos Koala.

El mismo consejero de Seguridad vasco, Josu Erkoreka, calificó a este grupo de "pandilla violenta". El caso ha causado honda preocupación en País Vasco y el mismo lehendakari ha tenido que salir al paso a condenar los hechos.

De acuerdo con El Correo Vasco, la Ertzaintza conoce a los Hermanos Koala desde hace al menos tres años. Viven y se reúnen de forma habitual en diferentes municipios de Bizkaia con la declarada intención de generar peleas y atemorizar al resto de jóvenes. Varios de ellos son extutelados

Siguen el mismo modus operandi: atacan de noche; rodean a su víctima con superioridad numérica (uno contra diez o contra veinte, como en el caso de Alexander) y los agreden a patadas, golpes, con palos botellas, piedras... Al final, dejan a su víctima malherida y le roban sus pertenencias.

Otra de sus características es que no se esconden. Son ellos mismos los que graban sus acciones y las comparten en redes sociales, donde se ufanan de su violencia.

En varios vídeos que esta semana han salido a la luz en algunos medios de palizas anteriores, se puede ver claramente que no se cubren la cara, y tampoco ponen filtros o píxeles a los vídeos. De hecho, casi siempre llevan la misma ropa, lo que los hacer perfectamente identificables.

Hasta ahora han detenido solo a ocho personas, de un amplio rango de edades: de 15 a 38 años. Pero la noche que atacaron a Alexander, el grupo estaba compuesto de al menos 20.

Erkoreka ha señalado que ésta no es la primera generación de los Hermanos Koala. Ya hace algunos años había existido una primera formación, que atacaba igualmente en grupo y de forma violenta. Los ahora detenidos pertenecen a la "nueva generación".

Las autoridades de Seguridad dicen que se trata de un grupo organizado y de hecho están investigando si en la misma noche de la paliza a Alexander desarrollaron otros asaltos.