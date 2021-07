El Parlament convalida la creación del fondo que avala las fianzas de los encausados por el Tribunal de Cuentas

El pleno del Parlament de Catalunya ha convalidado este jueves el decreto aprobado por el Govern con el que se crea el fondo para avalar las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama a exaltos cargos de la Generalitat por su acción exterior entre 2011 y 2017.

Este decreto ha sido convalidado con los 74 votos favorables de los partidos independentistas -ERC, JxCat y CUP-, la abstención del PSC y de los comunes (41) y el voto en contra de Vox, Cs y el PPC (19).

La votación ha tenido lugar pasadas las ocho y media de la tarde tras esperar a que el Consell de Garanties Estatutàries emitiera su dictamen sobre el decreto, que finalmente ha sido favorable, aunque recomienda que la actuación del Institut Català de Finances (ICF) sea "excepcional" y "muy limitada en el tiempo", ya que afectaría al objetivo con que fue creado.

Pese al dictamen favorable, la abstención del PSC y los comunes ha venido condicionada por la sugerencia de este organismo de reformar parte del redactado y por las formas en las que se ha aplicado este decreto.

"No parece que se haya puesto al ICF en una buena situación y esto ha mermado su prestigio y su credibilidad, y no sólo la del ICF, creemos que también la del propio conseller de Economía y la del presidente de la Generalitat. Creemos que no se han hecho las cosas bien en la aplicación de este Decreto-ley", ha dicho la diputada del PSC Alicia Romero durante su intervención.