Tamara Falcó explica por qué no quiere casarse todavía con Íñigo Onieva

Tamara Falcó ha acudido este jueves a la novena edición de Diálogos en la Catedral para la Concordia, un acto impulsado por la Facultad de Teología del Norte de España por el VIII Centenario de la Catedral de Burgos. Allí la socialité ha hablado sobre cómo vive la fe, pues se considera una gran devota de la Iglesia católica, y ha respondido a las preguntas de los periodistas.

La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó ha sido preguntada, entre otras cuestiones, por sus planes de futuro con su actual pareja, Iñigo Onieva, quien coincide con ella en su manera de practicar el cristianismo. "Él hace un esfuerzo porque hay veces que soy una conversa de fuego, como dice mi amiga María, entonces hay veces que le cuesta y tal pero si que hace un esfuerzo y entiende que para mí es muy importante. Para él también lo es", ha avanzado al respecto.

En cuanto a sus planes de boda con el diseñador de coches, la colaboradora de El hormiguero ha admitido que prefiere esperar, ya que cree que es demasiado pronto: "Lo bueno que te repite muchas veces la Iglesia es también el tiempo del noviazgo y conocer bien a la persona. Y es que no hemos hecho ni el año".

Asimismo, la ganadora de MasterChef Celebrity sí piensa pasar por el altar, así como también pretende ser madre, ya que es "muy niñera". Eso sí, para ello también habrá que esperar. "Se tarda mucho en conocer a una persona", ha aclarado, sonriente, ante los micrófonos de Europa Press.

Más allá de hablar de estos temas, la socialité también se ha pronunciado sobre las memorias que Esther Doña ha anunciado que escribirá sobre Carlos Falcó. "La verdad es que el título es muy bonito, y dice mucho de ella que recuerde a mi padre de esa forma", ha confesado.

La colaboradora de televisión ha admitido que no habitúa a leer, por lo que cree que no leerá el libro. No obstante, el gesto de la mujer de su padre le ha parecido "bonito". "Yo sé que papi la quería un montón. Entonces, cuando la oigo hablar de él con tanto cariño me alegro de que le llegase parte de su amor", ha expresado.