L'Ajuntament d'Alacant insta a agilitzar la vacunació, que siga les 24 hores i instal·lar l'Auto-Cita

En la seua intervenció, l'edil Mari Carmen Sánchez (Cs), ha exposat que en dades de vacunació "estem molt per darrere" respecte a molts països i ha reclamat "mesures eficaces i ràpides" davant la situació que pateix el sector turístic "que paga els plats trencats".

"Portem molts mesos parlant de la importància de la vacuna per a la temporada turística, que ha rebut l'última maçada amb les restriccions del Consell. Menys tirar pilotes fóra i més vacunació, el sector turístic no té la culpa i porta pagant els plats trencats molt de temps", ha afegit Sánchez.

Per la seua banda, la regidora de Sanitat, la 'popular' Julia Llopis, ha exposat el "col·lapse" que pateixen els centres davant la falta de reforços sanitaris i ha reclamat una acceleració de la vacunació en un moment en el qual els casos estan en augment.

"Volem instar la conselleria de Sanitat a la vacunació 24 hores, així com que instal·le el sistema d'Auto-Cita, en definitiva que agilitze la vacuna, que és el que salvarà la vida dels alacantins i alacantines", ha agregat.

Per la seua banda, el regidor de Vox, José Bonet, ha proposat una esmena per a afegir a la proposta la necessitat de vacunar "de forma urgent" als més joves, així com realitzar una repesca per a aquelles persones que no han sigut avisades per a vacunar-se i que les notificacions no es facen només en valencià a través del SMS.

No obstant açò, l'esmena ha sigut rebutjada per PSPV, Compromís i Unides Podem, per tant, l'acord s'ha mantingut en els termes inicials. Així, Bonet ha confirmat que Vox s'anava a abstindre encara que consideraven que la proposta "es queda molt curta". "Compartim el rebuig a la molt deficient i quasi criminal gestió de la pandèmia per part de la Generalitat, però pensem que s'han quedat curts", ha indicat.

El regidor de Compromís, Rafa Mas, ha sostingut en la seua intervenció que no tenia sentit donar cites per a vacunació "a les 2 o 4 de la matinada" i que els sistemes d'Auto-Cita, com ocorre a Madrid, donen cites per a tres mesos. Al mateix temps, ha criticat que PP i Ciutadans "facen guerra política i partidista amb la pandèmia".

"Amb pandèmia no hi ha turisme; deixen de mentir amb la pandèmia i de fer partidisme amb la malaltia", ha assenyalat Mas qui ha recalcat que Espanya supera a altres països en xifres de vacunació.

La regidor d'Unides Podem, Vanessa Romero, ha acusat l'equip de govern de "veure la palla en l'ull alié" referent a la gestió de la pandèmia. "Ja no sé com qualificar aquestes iniciatives que intenten polemitzar tot amb la pandèmia", ha sostingut Romero qui ha acusat el govern 'popular' de Madrid de "privatitzar i externalitzar" la sanitat.

Així, la regidora del PSPV, Lara López, ha exposat que a Madrid hi ha hagut queixes per "les llargues cues quilomètriques" de les persones per a rebre les dosis d'AstraZeneca i que "el lògic" és apostar per la repesca davant l'Auto-Cita. "No poden contindre's a intentar embrutar la tasca dels nostres sanitaris; volen crear una llista d'espera interminable per a dir que no tenen vacunes", ha afegit.

Finalment, l'alcalde Luis Barcala ha finalitzat el debat del punt amb la crítica sobre que no haja programada "cap vacunació" per al divendres i el dissabte en el recinte de la Ciutat de la Llum.