Madrid se viste de lujo y cultura para atraer turismo vip. Este es el reto que se ha marcado el Ayuntamiento de Madrid de cara a los próximos dos años, tal y como queda reflejado en su Plan Estratégico de Turismo 2020-2023. Y para captar nuevos visitantes de alto nivel, se necesita un modelo de ciudad que permita atraerlo. Así, el área de Turismo trabaja en dos vías: una apuesta decidida del sector privado (hoteles de lujo y restaurantes Michelín) y un modelo de crecimiento turístico inspirado en la calidad frente a la cantidad, que genere valor no solo para el viajero sino también para el ciudadano.

Tal y como explican desde Cibeles, este modelo tiene en cuenta factores como la experiencia en el destino y la exclusividad, por delante del precio del viaje o del alojamiento. Este turista con alto poder adquisitivo y una forma de vida cosmopolita, "marca tendencia y está comprometido social y medioambientalmente".

"En los últimos años la ciudad ha avanzado hacia este modelo turístico, que se está consolidando con la llegada de las grandes cadenas hoteleras internacionales, lo que ha perfilado a la capital como uno de los principales destinos de lujo en Europa", señala la concejala del área Almudena Maíllo, quien cree que este modelo aumenta el nivel de competitividad de la industria turística madrileña y mejora la sostenibilidad del destino.

Aperturas de hoteles de 5 estrellas en la ciudad

La crisis sanitaria no ha frenado la llegada de grandes cadenas hoteleras a la capital. En los últimos meses han abierto sus puertas hoteles de cinco estrellas, como Four Seasons y Mandarin Oriental Ritz Madrid. Y a la vuelta del verano- la temporada baja en la capital- se espera la inauguración del Hotel Rosewood Villa Magna. Este abrirá, previsiblemente, en otoño. Y en los próximos meses abrirán otros hoteles de lujo 5 estrellas como The Edition Madrid, en la Plaza de las Descalzas, y JW Marriot, en la Plaza de Canalejas.

Otros, como el Hyatt Centric Gran Vía, el Gran Meliá Fénix o el Bless, en la calle Velázquez -abrirá en noviembre- han logrado superar la crisis y reabrir tras meses de cierre por la pandemia, Todos ellos se suman a la oferta de hoteles que ya existían, como el Heritage Madrid Hotel, URSO Hotel, The Westin Palace, Hotel Wellington (reformado), Gran Meliá Palacio de Los Duques o Urban Hotel.

Madrid, Patrimonio Mundial de la Unesco

Madrid ha entrado en las listas de Patrimonio Mundial de la Unesco. Y esto supone atraer a turistas de alto poder adquisitivo que solo viajan a ciudades con dicho sello. El reciente nombramiento, no ha dado margen para que la ciudad prepare rutas por los bienes del Paisaje Cultural de cara a este verano. Las acciones que lidere el Ayuntamiento arrancarán con el nuevo curso. No obstante, el reconocimiento dará más número de visitantes -y de lujo- a la capital.

Rutas por restaurantes Michelín

En la actualidad la ciudad cuenta con una veintena de restaurantes Michelín, como DiverXO o Ramón Freixa. También, restaurantes gastronómicos de alta calidad, cómo el espacio gourmet de estrellas Michelin que se abrirá en el espacio gastronómico de la Galería Canalejas.

Compras exclusivas

Madrid cuenta con oferta exclusiva como Galería Canalejas o el Corte Inglés. Pero, además, tal y como explica la concejal de Turismo, Almudena Maillo, el Ayuntamiento de Madrid también quiere diversificar y posicionar nuevos barrios de alta gama y calidad como el barrio de Las Salesas, con firmas independientes de alta calidad, o el barrio de Las Letras, que se suman a la Milla de Oro. Además de tiendas que ponen en valor la autenticidad del diseño y la artesanía local de calidad, como los comercios centenarios más representativos, así como los más innovadores diseñadores y artesanos, además de tiendas de antigüedades o galerías de arte.