Cvirus.- Navarro ofereix el Servei de Prevenció de la UA per a la vacunació d'alumnes: "Ha demostrat la seua eficàcia"

"Si ens envien vacunen, ja ha demostrat la seua eficàcia i professionalitat per a vacunar a la comunitat universitària", ha assegurat la rectora, en referència a la vacunació de l'alumnat que realitzarà els seus estudis en universitats estrangeres i que ha rebut la pauta completa de vacunació per part dels professionals que treballen al Servei de la Universitat d'Alacant.

La màxima responsable de la universitat alacantina ha presentat el Consell de Govern un informe que arreplega els plans per a l'inici del curs 2021-22.

Navarro ha assegurat que la UA i la resta d'universitats es preparen per a "iniciar el curs amb la màxima presencialitat possible", encara que ha advertit que la decisió final es prendrà en una reunió que se celebrarà a la fi d'agost entre les institucions d'educació superior i la Conselleria on s'analitzarà la situació de l'epidèmia en eixe moment.

La rectora també ha destacat en la seua intervenció que s'han cobert el 99,3% de les places oferides per la Universitat d'Alacant en la primera fase de matriculació, que s'ha realitzat "íntegrament de manera telemàtica" i amb agilitat.