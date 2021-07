La gasolina es pot trobar un 20% més barata a València, un 19% a Alacant i un 17% a Castelló, segons l'OCU

En un estiu marcat per les extraordinàries pujades dels preus de l'energia, els carburants no són una excepció: el dièsel costa hui un 21% més que fa set mesos i la gasolina, un 19%, recorda l'entitat.

En concret, segons les seues xifres, a València capital és possible estalviar fins a un 20% en dièsel. És la diferència entre la gasolinera més barata, de PetroPass al carrer Dels Gremis 8, i la més cara, l'estació de Cepsa de la carretera V-15, quilòmetre 1,9.

Alacant és una altra ciutat on es pot estalviar segons el tipus d'estació de servici triada: fins a un 19% en dièsel repostant en la gasolinera de GM Oil del carrer Xàtiva, la més barata, enfront de la de Shell a l'avinguda d'Oriola.

I a Castelló, l'estalvi possible en dièsel és lleugerament inferior, del 17%. La màxima diferència es troba entre la gasolinera de GM Oil de l'avinguda d'Europa i la més cara, l'estació d'Explotaciones Accitanas a l'avinguda del Mar.

Respecte als estalvis en gasolina, l'OCU conclou que són molt similars o iguals en les tres ciutats respecte als de dièsel. A València destaquen els baixos preus de la cadena GM Oil i de les d'autoservici com GasExpress i Petroprix, encara que una altra alternativa "interessant" sol ser les d'estacions de servici dels hipermercats i de les cooperatives agràries.

Per la seua banda, les cadenes amb major nombre d'estacions de servici, com a BP, Repsol, Cepsa i Petronor, destaquen per tindre en general, els preus més cars a l'hora de repostar.