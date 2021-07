Ortega Smith, sobre Olona com a candidata de Vox a la Generalitat: "On se li demane ho farà amb absoluta lleialtat"

En la inauguració de la seu del partit a València, ha remarcat que queda "molt de temps" per a les eleccions autonòmiques, ja que s'acaba de complir la meitat de legislatura, i ha recordat que depèn del comité executiu nacional que "en el seu moment decidirà les candidatures més idònies".

"Només puc dir que és una magnífica diputada, una magnífica secretària general del grup i una persona íntegra, ben formada, molt lluitadora i treballadora", ha traslladat als periodistes.

Per tant, ha augurat que on estiga Olona treballarà "amb absoluta lleialtat, com ho va fer quan era advocada de l'Estat al País Basc o com a diputada per Granada". Ha insistit que "on se li demane que estiga, segur que farà un magnífic paper" encara que no sap si "serà València, Andalusia o Madrid", i l'ha posat com a exemple dels "companys que lluiten encara que no siguen molt visibles".

Al marge d'aquesta candidatura, Ortega Smith ha apuntat com a reptes de la Comunitat el "pancatalanisme", l'aigua, el "fracàs" d'infraestructures com el Corredor Mediterrani o l'educació davant "l'èxode massiu d'estudiants d'Alacant a Múrcia perquè no volen ni adoctrinament ni imposició de la ideologia de gènere".

Ha carregat contra el "gran fracàs" de la gestió de la pandèmia i contra el president i els vicepresidents primera i segon de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), Mónica Oltra (Compromís) i Rubén Martínez Dalmau (Podem), respectivament, per les seues "ànsies nacionalistes", per "intentar arraconar el valencià" i per "eixa mentida d''Espanya ens roba'". "Ells són els que ens roben sota la bandera separatista", ha rebatut.

"València té possibilitats de futur, però no podrà alçar el cap mentre seguisca gastant diners públics en la ideologia, el sectarisme i la imposició dels quals volen trencar l'unitat d'Espanya", ha dit, i ha afegit que "València és prou gran per si mateixa" i que "com diu el seu himne, ha vingut a donar noves glòries a Espanya".