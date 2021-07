Jóvenes ingresados por Covid cuentan su caso para concienciar sobre el peligro del virus: "Lo podéis pasar igual de mal"

"Me llamo Alan, tengo 26 años y me ingresaron hace dos semanas". Así comienza uno de los vídeos compartidos por la Conselleria de Salud de Cataluña en el marco de una campaña para concienciar sobre los riesgos de la Covid-19 también entre la gente joven.

La campaña, '1 de cada 3', recuerda que una de cada tres personas ingresadas por coronavirus en los hospitales catalanes tiene menos de 40 años, datos que, señalan desde el Govern, "no se habían visto en las anteriores olas".

"Estando aquí, he reflexionado mucho. Está muy bien que te lo pases bien y quieras hacer tu vida, pero tienes que ir con cuidado. La precaución es importante porque es verdad que esto está pasando. Yo me he encontrado aquí y no me lo esperaba", cuenta Alan en el vídeo.

🗣 Alan: "Tinc 26 anys i em van ingressar fa dues setmanes a l'@hgermanstrias. Està molt bé que t'ho passis bé i vulguis fer la teva vida, però has d'anar amb compte, la precaució és important".#1decada3 pic.twitter.com/TSqY7DXkLL — Salut (@salutcat) July 29, 2021

Albert, de 33 años, explica que lleva ingresado en el Hospital Vall d'Hebron desde finales de enero: "Este mensaje es para concienciar a los jóvenes de que lo podéis pasar igual de mal que yo. En mi caso, he pasado 98 días conectado a una máquina en la UCI y ahora estoy en la recuperación".

💬 "El meu nom és Albert i tinc 33 anys. Porto ingressat a @vallhebron des del gener i vull enviar un missatge de conscienciació als joves".



L'Albert ha passat 98 dies a l'UCI: "Prengueu les mesures de seguretat necessàries". pic.twitter.com/NmCeu4nMNM — Salut (@salutcat) July 23, 2021

"Pasé una cuarentena tranquila y pensaba que sería asintomática, pero los últimos días de la cuarentena mis síntomas se agravaron. Tuve fiebre, no podía respirar, contacté con el CAP y me mandaron al hospital de urgencias", cuenta Ana, que finalmente pasó cuatro días en la UCI y tres más en planta.

🗣 Anna: "Vaig passar una quarantena tranquil·la, pensava que seria asimptomàtica, però els últims dies es va complicar i vaig acabar d'urgències a l'@hggranollers".#1decada3 persones que han ingressat als hospitals durant aquesta onada són menors de 40 anys. pic.twitter.com/L0306RXfqt — Salut (@salutcat) July 27, 2021

La campaña reúne otros vídeos, como el de Fabian, de 39 años, que en el momento de grabar el vídeo llevaba ocho días ingresado; como el de Álvaro, que cuenta su experiencia desde la cama del hospital tras 17 días de ingreso, o como el de Yunaxi que, con 21 años, acabó ingresado en el Hospital Clínic tras registrar 39 de fiebre y toser sangre.

El conseller de Salud, Josep Maria Argimon, dijo hace unos días respecto a esta campaña que, aunque la mayoría de la población joven pasa la enfermedad de forma asintomática, "no es inmune". A lo que la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, añadió: "Hay una falsa percepción de seguridad en algunos sectores de la población y -con esta campaña- se quiere visibilizar con testigos directos cómo han sufrido los efectos de la Covid".