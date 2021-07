La Conselleria de Vivenda rep 82 sol·licituds per a les ajudes Recuperem Llars, que podran aconseguir els 500.00€

Les ajudes, ha explicat el director general de Qualitat i Rehabilitació Alberto Rubio, tenen com a finalitat que les vivendes del patrimoni municipal s'adeqüen a les condicions d'habitabilitat necessàries per al seu ús, però també van destinades a augmentar eixe patrimoni municipal mitjançant la possibilitat d'adquirir vivendes per a rehabilitar-les i donar-les ús.

A més, segons ha afegit el director general, amb aquestes ajudes es vol fomentar la recuperació d'una oferta de vivendes amb finalitats socials, prioritàriament en municipis amenaçats de despoblament encara que no s'exclouen altres casos, que puga simultàniament satisfer la necessitat de conservació d'aquests nuclis poblacionals empobrits i atraure nova població.

De les 82 sol·licituds presentades, 12 corresponen a municipis de la província d'Alacant, 35 a la de Castelló i altres 35 a la de València.

"En aquesta primera convocatòria hem pogut comprovar la necessitat per part dels municipis de rebre suport per a millorar i ampliar el seu parc de vivendes", ha indicat Alberto Rubio.