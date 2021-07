Gandia reprendrà la cerca de fosses amb restes de 62 afusellats i desapareguts en la dictadura

"Cal recordar que la ciutadania de Gandia i de la Safor encara no tenen el dret constitucional i humà de trobar i enterrar els seus familiars desapareguts. Per tant, és una responsabilitat democràtica, un compromís de les ciutats que compten amb represaliats desapareguts", ha defès en la presentació l'edil de Memòria, Nahuel González, al costat del responsable del Cementeri Municipal, Miguel Ángel Picornell.

Aquesta campanya ha estat possible gràcies a dos subvencions de 15.744 i 22.164 euros de la Conselleria de Qualitat Democràtica. La intenció és iniciar la segona fase després de la Fira, amb el que si s'aconsegueix localitzar i exhumar les restes els treballs s'allargarien a la fi d'any o a principis del pròxim.

Durant la primera fase, que es va desenvolupar al desembre, es van realitzar dos excavacions sense èxit perquè només es comptava amb un testimoni oral. Ara s'actuarà en una altra zona seguint les indicacions d'historiadors i especialistes.

Des de l'equip de govern (PSPV-Compromís Més Gandia Unida) ofereixen a l'oposició l'oportunitat de sumar-se i recolzar aquesta acció de dignitat democràtica perquè "una democràcia no serà plena mentre hagen desapareguts i cal estar al costat de les famílies, amb independència del color polític".

"Quan s'obrin fosses es tanquen ferides", ha resumit el titular de Memòria, recordant la pressa per trobar als desapareguts perquè "ja han passat 80 anys de la Guerra Civil i els testimonis orals van perdent-se". És més, ha posat l'accent en el dret de les famílies de saber "on estan els seus" i en què "no es tracta de venjança, sinó de justícia i reparació".

El responsable del Cementeri, per la seua banda, ha mostrat la seua voluntat de continuar col·laborant amb el departament de Memòria i Qualitat Democràtica d'Ajuntament de Gandia.