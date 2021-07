El BNG censura que el techo gasto "decrece" al descontar la devolución del IVA, "como si no existiese la pandemia"

"Va a menos como si la pandemia no existiese", ha reprobado Presas, para quien "el mejor techo de gasto es el que no existe", con la finalidad de "no poner límites" al gasto en sanidad pública y los sectores que han sufrido el mayor impacto de la crisis.

En su opinión, "parece la antesala de que el Gobierno prepara unos presupuestos rutinarios, que no apuestan por un cambio de modelo ni en lo económico, ni en lo social".

Frente a ello, asegura que el BNG llevará al pleno de la próxima semana para debatir el techo de gasto propuestas para que las cuentas públicas se centren en "reforzar los servicios públicos, caminar hacia un nuevo modelo de residencias y reactivar los sectores productivos para salir de la crisis".