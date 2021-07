Iván, novio de Lola, se pronuncia sobre las pruebas que han mostrado de su infidelidad: "Me da la risa"

Mientras Lola Mencía conquistaba a los espectadores con su paso por Supervivientes 2021, en el exterior se hablaba de una posible infidelidad de su novio, Iván Rubio, el cual fue visto con una excompañera de trabajo que, según él, le iba a hacer la depilación. Sin embargo, los rumores y su posición reacia a la televisión hicieron que prefiriera alejarse de todo y dejó de defender a su pareja en plató.

Tras el final del reality, la exparticipante de La isla de las tentaciones ha asegurado que le dio las explicaciones pertinentes y creyó a su pareja, por lo que quería zanjar el tema. Aun así, parece que es difícil dejarlo a un lado, pues Sálvame tiene audios y mensajes que, supuestamente, comprometerían a Iván y, aunque nos lo podían emitir, algunos de los colaboradores sí los escucharon.

Anabel Pantoja quiso comunicarle la información a Lola, quien compartió concurso con su novio Omar, e hizo de portavoz para transmitir las palabras de la leonesa: "Él me ha dado sus explicaciones, ahí había más gente".

Por su parte, Iván Rubio habló por teléfono con Sálvame y aseguró estar "muy tranquilo" con lo que se estaba diciendo: "Nos llevamos muy bien, es una relación sana y me hace mucha risa, la verdad. Yo la conozco desde hace mucho, o sea, estoy muy tranquilo".

La chica con la que le relacionan también habló y desmintió que hubiera tenido algo con Iván: "Estuve en su casa, pero ya está. Me sabe muy mal por Lola, no la conozco, pero no creo que le haga mucha gracia".