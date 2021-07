EPA.- UGT creu que l'augment d'ocupació és una "bona tendència" però demana que siga de qualitat i amb drets

No obstant açò, i malgrat el creixement de l'ocupació, ha tornat a augmentar l'atur a la Comunitat Valenciana respecte al trimestre anterior amb 15.000 persones més i entorn de 19.000 més que en el mateix període de fa un any, segons el sindicat que ha subratllat que la desocupació creix sobretot entre dones i persones joves i en el sector sense ocupació anterior.

D'altra banda, al creixement de l'ocupació li acompanya un augment de la taxa de temporalitat, situant-la en el 26,40%, la qual cosa representa un increment de la taxa respecte al trimestre anterior del 8,64% i també enfront de l'anual sent un 14,78% superior a la registrada l'any passat.

El creixement de l'ocupació no afecta per igual a tota la població i segueix manifestant les deficiències estructurals del mercat de treball, ocupació precària i temporal i les grans dificultats d'una gran part de la població per a accedir a l'ocupació de qualitat i que perpetuen i incrementen les bretxes de gènere i edat, ha destacat el sindicat.

Així considera necessària l'engegada, com més prompte millor, dels objectius dels Plans Europeus, per a dur a terme les reformes de les polítiques d'ocupació i poder desplegar amb tots els efectes les inversions en el Pla d'Igualtat de gènere i el Pla d'ocupació jove.

La secretària d'Acció Sindical d'UGT-PV; Lola Luis Ladrón de Guevara, considera que "les dades llancen algunes besllums positives perquè malgrat que el nombre d'aturats ha augmentat i fa que la nostra taxa d'atur seguisca lleugerament per damunt de la mitjana espanyola, és cert que la població activa ha augmentat i per tant ha equilibrat eixe descens que venia arrossegat del 2020 en plena pandèmia, amb el que l'ocupació evoluciona positivament".

No obstant açò, matisa que "cal assenyalar que l'ocupació augmenta notablement entre els homes pel que fa a les dones mantenint-se clarament una bretxa de gènere important i destaca també el nombre d'aturats de llarga durada i el notable augment de la taxa de temporalitat, la qual cosa cal atallar amb polítiques actives d'ocupació destinades a aquestes finalitats".