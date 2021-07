EPA.- CEV creu que les dades "verifiquen un major dinamisme" en el segon trimestre, però adverteix que "no és homogeni"

Aquest major dinamisme "ha incentivat una major incorporació d'actius que, al no ser transformats íntegrament en noves ocupacions, ha elevat el nombre d'aturats", explica l'entitat en un comunicat.

Així, d'abril a juny, el nombre de persones ocupades a la Comunitat va pujar en 55.100 persones, un avanç que equival a una pujada intertrimestral del 2,77 %; 0,35 punts percentuals més que la mitjana nacional.

No obstant açò, adverteix, "aquest dinamisme no és homogeni, ni per sectors ni per províncies". En taxa trimestral, indústria i, en menor mesura, agricultura perden ocupació a la província d'Alacant, i servicis a la província de València.

En taxa anual, la indústria alacantina accentua la seua pèrdua d'ocupació i se situa un 14,56 % per sota del nivell que va mantindre en el segon trimestre de 2020. En el sector terciari castellonenc, malgrat avançar en taxa trimestral, el seu nivell d'ocupació se situa un 0,39 % per sota del mostrat fa un any.