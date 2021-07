El plenari de l'Ajuntament de València guarda un minut de silenci per Miguel Ángel Blanco i les víctimes del terrorisme

El plenari de l'Ajuntament de València ha guardat un minut de silenci a l'inici de la sessió plenària d'aquest dijous en què han recordat a les víctimes del terrorisme, amb un record especial a Miguel Ángel Blanco, de l'assassinat del qual a les mans d'ETA s'han complit 24 anys aquest mes de juliol.

En el plenari d'aquest dijous han participat de forma telemàtica les regidores Sandra Gómez i María José Catalá, i el regidor Carlos Galiana, que han tingut fills recentment, i la regidora socialista Pilar Bernabé per malaltia.

Un altre dels punts que s'ha aprovat en aquesta sessió plenària és el nomenament de María Teresa Navarro Ferrero com a defensora de les persones amb discapacitat de la ciutat de València. La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha defés que Navarro té una "llarga trajectòria d'activisme" a les entitats i que el seu nomenament ha generat una "unanimitat i un suport inqüestionable".

D'altra banda, l'alcalde de València ha assegurat que el 93% dels compromisos de l'Acord marc per a la Recuperació i la Reconstrucció de la ciutat de València, i ha remarcat la incorporació de 76 milions al pressupost de la resposta a la pandèmia.

En aquest sentit, ha remarcat que la pandèmia ha "afectat a ingressos municipals", especialment en el transport públic, i ha remarcat que l'acord és "fruit de la responsabilitat del Govern i l'oposició".

Des dels grups del govern, Luisa Notario (Compromís) s'ha felicitat pel "consens i el diàleg obert" i ha remarcat la "baixa incidència" en el consistori; mentre que Borja Sanjuán (PSPV) ha assenyalat que "quan les coses es posen molt dures, allò que menys necessita ningú és que intentem traure rèdit partidista".

En l'oposició, María José Ferrer San Segundo (PP) ha etzibat a Ribó: "El 93% d'objectius complits no s'ho creu ni vosté"; Fernando Giner (Cs) ha dit "no estar d'acord" amb el 90% dels punts i ha afirmat que ho deixaria en 57 sent molt generós". Vox, que va ser l'únic partit que no va signar, ha criticat que s'ha quedat en "res més que una foto" i ho ha qualificat d'"acte d'onanisme polític".

Hisenda

Quant als acords relatius a l'àrea d'Hisenda, el Plenari ha donat llum verda a la sisena modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2021, amb una addenda aprovada prèviament per la Junta de Govern Local, per import d'11,9 milions d'euros, dels quals dos milions d'euros seran per a reforçar la plantilla municipal.

Ha votat a favor l'equip de govern; en contra, PP i Vox, i Ciutadans s'ha abstingut. També s'ha aprovat la sisena relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2021, amb el suport de Compromís i socialistes, l'abstenció de populars i Cs, i el dissentiment de Vox.

Un altre dels assumptes acordats ha sigut l'adhesió de l'Ajuntament a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT), amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició. Açò suposa que es delegarà en aquest organisme la competència exclusiva en matèria de protecció de la legalitat urbanística en el municipi, respecte a les infraccions greus o molt greus en sòl no urbanitzable, comú o protegit.

L'objectiu és enfortir la defensa del sòl no urbanitzable, que a València correspon a l'Horta i al Parc Natural de l'Albufera, i previndre la irreversibilitat o la consolidació de construccions il·legals. Durant el debat d'aquest punt, ha estat present en l'Hemicicle la secretària autonòmica de Política Territorial i presidenta de l'agència, Immaculada Orozco.

VTC

Aquest dijous el plenari ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança de Mobilitat, que regularà els vehicles d'arrendament amb conductor (VTC), que s'hauran de contractar amb una hora mínima d'antelació des de la reserva fins a la prestació efectiva del servici.

Els VTC no podran estacionar a la via pública i tindran prohibit aparcar a menys de 300 metres de llocs de concentració de persones usuàries (ports, estacions, centres comercials i d'oci, centres esportius, centres sanitaris, hotels de més de 400 places i parades de taxi de més de nou places).

Entre els canvis s'inclou que es procurarà la proporció d'una VTC per cada taxi que opera en València i la prohibició de la captació mitjançant geolocalització.

En aquest punt ha pres la paraula Fernando del Molino, president de la Federació Sindical del Taxi, qui ha afirmat que amb aquesta norma s'evita "la injustícia de l'intrusisme en el sector del taxi". La proposta ha tirat avant per majoria, amb el suport de Compromís, socialistes i Ciutadans, l'abstenció del PP, i el vot en contra de Vox.

En la sessió ordinària del mes de juliol s'ha avalat un nou conveni entre l'Ajuntament i la Conselleria de Vivenda per a la cessió al consistori dels drets de tempteig i retracte en la ciutat de València, que contempla algunes modificacions respecte a l'anterior, aprovat pel Ple el passat mes de gener. Així, s'amplia el termini de cessió de l'exercici d'aquests drets, que passa d'un any fins a quatre anys, prorrogables quatre anys més.

Igualment, es concreta que els immobles adquirits es destinaran a vivenda habitual i permanent de famílies i col·lectius amb escassos recursos econòmics o en situació de vulnerabilitat, que estiguen inscrits en el Registre municipal de demandants de lloguer.

El dret de tempteig i retracte permet l'Ajuntament que, en cas que un gran tenidor o entitat bancària posen en venda una sèrie de vivendes, la ciutat puga adquirir-les abans que un fons d'inversió, amb les mateixes condicions i al mateix preu, per a ampliar el parc de vivenda pública social. L'equip de govern ha votat a favor; PP i Ciutadans, en contra, i Vox s'ha abstingut.

Municipis per la tolerància i Cemas

Tots els grups municipals, excepte Vox, que ha votat en contra, han donat suport a l'adhesió de l'Ajuntament al programa Municipis per la tolerància i la subscripció a la Carta per la Gestió Municipal de la Diversitat Religiosa.

Es tracta d'una iniciativa de la Fundació Pluralisme i Convivència, adscrita al Ministeri de la Presidència, amb la col·laboració de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el suport de l'Institut de Drets Humans de la Universitat de Deusto, amb la finalitat d'ajudar els governs locals a gestionar la diversitat religiosa de forma democràtica, inclusiva i plural.

Amb aquest propòsit, s'ha confeccionat la Carta per a la Gestió Municipal de la Diversitat Religiosa, que proporciona a les entitats locals recursos i ferramentes per a millorar la gestió d'aquesta realitat.

Respecte a la fundació Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible, Fundació de la Comunitat València, s'han modificat els estatuts per a passar de 14 a 12 patrons amb la finalitat de facilitar la integració als representants de l'Administració General de l'Estat i no dilatar la constitució d'aquesta fundació del sector públic local. Compromís i PSPV-PSOE han votat a favor; PP, Cs i Vox, s'han abstingut.