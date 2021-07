Ivana Icardi cuenta el gran susto que se ha llevado en la recta final de su embarazo: "Tuve que ir al hospital"

Ivana Icardi se encuentra en uno de los momentos más importantes de su vida, su hija Giorgia está a punto de nacer y tanto ella como Hugo Sierra están esperando a su pequeña con impaciencia.

Una recta final que le está provocando a la exconcursante de Supervivientes algún que otro susto. A través de su canal de Mtmad, Ivana ha contado el último sobresalto que ha sufrido por culpa de su embarazo.

"Tuve que ir al hospital porque estaba sangrando mucho", ha confesado la modelo entre lágrimas. Una experiencia que ella misma reconocía no habérselo informado rápidamente a su pareja: "Hugo estaba de viaje y tardé un poco en contárselo".

"Me monitorizaron un buen rato y me explicaron que el sangrado pudo deberse a una fuerte contracción durante la noche. Me asusté porque la sangre era súper roja, como cuando te cortas", ha detallado la hermana de Mauro Icardi sofocada por recordar aquel momento.

Finalmente, el percance no significó nada grave y la influencer pudo regresar a casa en cuanto los sanitarios confirmaron que tanto ella como el bebé se encontraban en perfectas condiciones.

Además, la argentina ha confesado los miedos que le ha traído su primer embarazo: "Me ha llegado a limitar el miedo hasta el punto de pensarme si tener o no hijos, porque no quiero que sufran".