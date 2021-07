Detingut un home per intentar asfixiar a la seua exparella i colpejar-la

20M EP

NOTICIA

Agents de la Policia Local de València han detingut un home per presumptament agredir i intentar asfixiar a la seua ex-parella durant la matinada d'aquest dijous. A més, en la vivenda estaven la germana i el cunyat de l'arrestat i aquest últim té un orde en vigor per suposats maltractaments cap a la seua esposa i una altra per trencament de condemna, per la qual cosa també ha sigut arrestat.