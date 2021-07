Terelu trata de congraciarse con su hija, Alejandra Rubio, con una carta: "No sé si no me entiendes o no me explico"

La televisiva Terelu Campos mantiene una relación de idas y venidas con su hija, la colaboradora de Viva la vida Alejandra Rubio, con la que ha querido congraciarse con una extensa carta publicada en Lecturas en la que le explica sus miedos y dificultades para que lleguen a entenderse mejor.

Lo primero que explicaba Terelu eran sus reticencias a ver a su hija en el mundo de la fama. "Me ha preocupado mucho que trabaje en este mundo porque necesita una preparación de la que ella es consciente. No quiero que entre en un reality", decía Terelu porque le "aterroriza" que la "toquen y le hagan daño".

"Para mí, el momento más difícil con mi hija fue decirle con once años que su madre tenía un cáncer", confesaba Terelu Campos, que lo superó y la tranquilizó un día maquillándose y haciéndole ver a su hija que era la misma de siempre y que "ese tratamiento" le iba "a salvar la vida".

"Me gustaría que en un futuro no cercano se casara y tuviera hijos", explicaba Terelu, que quiere ser abuela, pero no demasiado pronto, por proteger la libertad de Alejandra.

"Cuántas veces siento que no nos encontramos. No sé si no me entiendes o no me explico", decía Terelu sobre sus desencuentros.

Sin embargo dejaba claro que ella siempre estará ahí para Alejandra Rubio. "Mi único cometido en la vida es estar aquí para ti. Tu felicidad es lo único que me importa en la vida. Si tú eres feliz, yo seré inmensamente más feliz", sentenciaba.