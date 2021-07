Torres avanza que "no" se prevé ni aumentar ni bajar los niveles de riesgo en Canarias

De todos modos, ha admitido que preocupa "muchísimo la presión hospitalaria" porque se trata de un indicador que "va con retroceso", citando así el informe epidemiológico del jueves pasado en el que se reflejaba que la UCI de Tenerife había aumentado "un 43 por ciento en una semana", por lo que ha reconocido, en declaraciones a los periodistas, que si se mantienen esos porcentajes se va a tener "muchas más dificultades" que las que ya se tienen.

Por ello, dijo que hay que estar "muy pendiente" de los próximos días y ver si se puede "doblegar en los próximos días la curva", a lo que añadió se debe sumar la vacunación, ya que la voluntad sigue estando en alcanzar el 70 por ciento de la población diana con doble pauta "en días".

Por otra parte, en relación a la posibilidad de exigir a los empleados públicos de ciertos sectores que se vacunen contra la Covid-19, el presidente de Canarias mantiene que si bien la "vacunación no es obligatoria", sí que trabajan en la posibilidad de exigir a los empleados públicos que están en hospitales, residencias, centros educativos, administraciones, que se vacunen si no lo han hecho.

Para Torres esto "no significa ir en contra de nadie", sino que responde a una solidaridad colectiva. De todos modos, ha puntualizado que se trata de un tema que los servicios jurídicos tienen que analizar porque, dijo, "no" se va a "imponer nada que no tenga cobertura" legal.

SEGUIRÁN TOMANDO DECISIONES

En cuanto a la solicitud cautelar de los empresarios de Tenerife al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que se anule la obligatoriedad de presentar el certificado Covid para acceder al interior de establecimientos, Torres ha mostrado su respeto a cualquier decisión que adopte "de manera individual o colectiva quien decida ir a los tribunales" al igual, añadió, que el Ejecutivo regional seguirá adoptando las medidas que considera necesarias para frenar el Covid.

Torres ha querido, además matizar, que certificado de vacunación "no es lo mismo" que el certificado verde, subrayando que en Canarias se pide el certificado de vacunación que "puede ser el certificado europeo, propio, el documento que te entregan cuando tienes la pauta", mientras que "el certificado verde europeo tiene características para el tránsito entre países".

"Vamos a seguir tomando las decisiones que desde el punto de vista epidemiológico los científicos y expertos trasladan que debemos tomar para frenar los contagios", apostilló.

En este sentido, agregó, que este miércoles se volvió a pedir al TSJC que prorrogara hasta final de agosto el que "no hubiera reunión de no convivientes de acuerdo a los niveles de alerta y en los números en cada uno de ellos porque esa medida también es efectiva", ya que ha matizado que hay "una realidad a la que nadie puede darle la espalda", advirtiendo de que hay islas con una ocupación en UCI superior a la que tuvieron en el 2020.