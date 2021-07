El PSOE de Ourense defiende el plan de turismo termal del Gobierno central, de más de un millón de euros

La inversión, tal y como ha señalado el grupo en un comunicado, se enmarca en los 'Planes de Sostenibilidad en Destinos' aprobados por elministerio de Industria, Comercio y Turismo. Además, el PSdeG de la provincia ha lamentado que, mientras tanto, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento "abandonen el termalismo, uno de los bienes más preciados de la provincia, a su suerte".

"Se trata de un compromiso que permitirá mejorar la experiencia de los turistas, atraer nuevos visitantes a la provincia y explotar losrecursos termales de Ourense, permitiendo investigar nuevos usos de las aguas termales, así como generar empleo y potenciar el termalismo por toda nuestra provincia", ha asegurado la formación.

El Plan Ourense Termal representa "una estrategia específica parael desarrollo termal de los territorios rurales de la provincia". Se compone, tal y como ha explicado el PSdeG de Ourense, de unconjunto de actuaciones orientadas a la captación de agentes del territorio mediante una "innovadora" combinación de medidas.

Entre ellas, destacan la generación de conocimiento e inteligencia turística, la creación de aplicaciones de contratación de un estudio que demuestre la eficacia de los tratamientos termales, la declaración de utilidad pública de determinados manantiales, o la realización de 'fun trips' con asociaciones de pacientes para verificar la eficacia de los tratamientos.

AYUDAS "INEFICACES" A LA CONCILIACIÓN

Por otra parte, la portavoz de Igualdade del Grupo Socialista, Noa Díaz, ha denunciado la "ineficacia" de las ayudas a la conciliación y a la corresponsabilidad de la Xunta destinadas a hombres y a personas trabajadoras de familias monomarentales y monoparentales.

"A la vista de que el número de solicitudes no supera las 300 y toda vez que solo una de cada cuatro reducciones de jornadas laborales en Galicia es para hombres, según los últimos datos del Istituto Galego de Estatística (IGE 2018), entendemos que estas ayudas no cumplen la finalidad que persiguen al no mejorar los índices de corresponsabilidad en Galicia", ha asegurado Díaz.

La portavoz ha señalado además que la convocatoria "discrimina" a las mujeres al dejar "fuera" a la mayoría de ellas "cuando son las que reducen las jornadas para cuidar de nuestras hijas y hijos". "La reducción de jornada que solicitan las mujeres en sus trabajos no se vebonificada ni por asomo; sino que, muy al contrario, se reducen sus salarios mientras los hombres que deciden acogerse a la convocatoria no ven reducida su nómina", ha sentenciado.

Díaz ha instado al Gobierno autonómico, a través de una batería de iniciativas presentadas en el Parlamento gallego, a establecer medidas "efectivas" que permitan "favorecer la igualdad entre hombres y mujeres y, por lo tanto, corregir las desigualdades aun hoy existentes".