Pablo Casado responde al balance de Sánchez: "No ha cumplido nada, lo ha incumplido todo"

Pedro Sánchez "no ha cumplido nada, lo ha incumplido todo" y ha "mentido a los españoles". Esa es la valoración que ha hecho el líder de la oposición, Pablo Casado, sobre el balance del presidente del Gobierno del curso político que ahora acaba. El líder del PP ha denunciado en rueda de prensa que sólo ha cumplido con los separatistas mientras que ha enumerado todos los compromisos que ha incumplido de su campaña electoral.

Por su parte, ha señalado que no se puede hacer un balance real de cumplimiento mientras "se hurta en el Parlamento un debate del estado de la nación" que por el momento desde Moncloa no tienen previsto hacer. Siguiendo el mismo lenguaje deportivo utilizado por el presidente para hablar del éxito en el proceso de vacunación, Casado ha señalado que Sánchez "es medalla de oro en destrucción de la economía nacional; de plata, en mortalidad por el virus; y de bronce, en la destrucción de empleo".

El balance que ha hecho el líder de la oposición difiere bastante del realizado por el presidente del Gobierno. En concreto, ha enmarcado el curso actual en seis crisis -sanitaria, institucional, internacional, territorial, social y económica- frente a las cuáles ha tendido la mano proponiéndole pactos de estado para cada una de ellas y medidas legislativas como la ley de pandemias que el PP lleva meses exigiendo.

No obstante, considera que el Gobierno está en una situación de interinidad que no cambia pese a la crisis de gobierno, ya que el problema, ha insistido, "es Pedro Sánchez", por lo que ha vuelto a exigir elecciones, no sin antes acusarle de haber "revivido el procés". "Con el artículo 155 el independentismo sabía que estaba derrotado", ha dicho.

En este sentido, ha avanzado que "cuando llegue al Gobierno" reestablecerá el orden en Cataluña mediante una ley que prohíba los referéndums y legales e impida indultar a condenados por sedición, dos iniciativas que avanzó Sánchez en campaña pero que finalmente no ha desarrollado.

El PP no bloquea la renovación del CGPJ

Durante su intervención ha vuelto a referirse a la renovación de los órganos constitucionales después de que Sánchez le acusara esta mañana de bloquear su proceso y ha instado al presidenta a cumplir con las exigencias de Europa sobre la independencia de la Justicia. En este sentido ha repetido su disponibilidad para renovar "mañana mismo" si se compromete a que sean los jueces quienes elijan a 12 de los 20 jueces que conforman el CGPJ, mientras que el resto se sigan eligiendo por el Congreso y el Senado -actualmente los 20 son ratificados por el Congreso y Senado-.

Respaldo a Cospedal

Casado también se ha referido al procesamiento judicial del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y ha avanzado su suspensión temporal de militancia, a la vez que ha puesto de relieve la inocencia de la que fuera secretaria general del partido Dolores de Cospedal.

La dirección nacional del PP, ha afirmado rotundo, es “honesta, transparente y ha erradicado cualquier falta de ejemplaridad que pudo haber en el pasado”, mientras Sánchez, ha afirmado, sigue manteniendo a ministros de los ERE.