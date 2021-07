El PP insta Puig a exigir un finançament just en la Conferència de Presidents: "Sánchez es riu dels valencians"

"Que es plante ja davant Sánchez perquè ens menysté i es riu dels valencians", ha urgit el líder del PSPV un dia després de la reunió de la ministra amb els consellers d'Hisenda. María Jesús Montero va anunciar un CPFF abans de finals d'any per a presentar les conclusions respecte als criteris per a la reforma del finançament.

El 'popular' ha denunciat que "els valencians han tornat a perdre 1.136 milions d'euros entre lliuraments a compte i fons COVID", amb el que "la Comunitat ha tornat a eixir perjudicada pel Govern". "Ens tornen a castigar", ha lamentat als periodistes en el parlament.

Al seu juí, encara que el CPFF va aprovar un augment dels lliuraments a compte per a 2022 i açò "en principi sembla una bona notícia per a tots", ha advertit que "prompte es converteix una altra vegada en un desgreuge per als valencians".

"La mitjana de totes les comunitats és del 6% més i la Comunitat només va a rebre un 5,5%; som de les comunitats més castigades pel model de finançament. Quan s'ajuda als territoris amb fons extraordinaris, ens tornen a deixar a la cua i el Consell callat, sense dir res, sense alçar la veu", ha asseverat.

"SÁNCHEZ ENS FURTA 73 MILIONS"

Davant aquesta situació, ha insistit que "Puig es plante ja" perquè veu intolerable que "es repartisca més diners però els valencians seguisquen rebent molt menys del que els correspon". "Als 1.058 milions que hem perdut -ha aprofundit-, Sánchez ens acaba de furtar 73 milions a tots els valencians. 73 milions per a sanitat, educació i polítiques socials".

Per al diputat del PP, es tracta d'un greu problema per als valencians que demostra que "Puig no pinta res i Sánchez s'està rient en la cara de tots els valencians".

També ha denunciat que no hi haurà fons d'anivellament per a compensar l'infrafinançament, alertant que la Comunitat seguirà "pagant la falta d'iniciativa i la por d'un govern pres pels seus socis". "No podem consentir que es faça xantatge a les comunitats autònomes: els valencians volem justícia, que ens paguen segons les nostres necessitats i que no ens menystinguen", ha reiterat.

Per tot açò, el 'popular' ha reclamat que Puig "alce la veu d'una vegada i per sempre" en la Conferència de Presidents d'aquest divendres a Salamanca i que demane el canvi de model de finançament de manera immediata: "Ja no pot ser sine die, cal concretar ja".