Cvirus.- La presó de Picassent registra dos brots de Covid-19 amb 80 interns afectats en dos setmanes

Es tracta de dos brots diferents. El primer d'ells es va iniciar fa dos setmanes en la Zona de Penats. A conseqüència del mateix hi ha 14 casos confirmats. Tots els interns estaven vacunats amb Janssen i, fins i tot, algun d'ells ja havia patit la malaltia anteriorment, han apuntat els sindicats en un comunicat.

El segon d'eixos brots s'ha confirmat aquesta mateixa setmana i es va iniciar en el mòdul 9 de la Unitat de Compliment. De moment, hi ha 69 casos positius -Institucions Penitenciàries té confirmats 63-. La major part d'eixos interns també estaven vacunats amb Janssen. A més, estan pendents de realitzar proves PCR als interns allotjats en el mòdul 8 de la Unitat de Compliment (que alberga a 123 interns).

Com a conseqüència d'aquesta situació, IIPP ha apuntat a Europa Press que hi ha cinc mòduls de Picassent en quarantena -tres d'ells en la Zona de Penats i altres dos en la de Preventius-. Fins al moment no hi ha constància que cap treballador haja resultat contagiat.

"ENORME PRESSIÓ"

Acaip-UGT ha denunciat que totes aquestes situacions sanitàries estan suposant una "enorme pressió" per al funcionament regimental diari del centre.

"Ha sigut necessari procedir a reobrir mòduls que romanien tancats per la insuficiència de personal que pateix el centre. Departaments que en alguns casos, malgrat l'enorme càrrega de treball que suporten, compten amb només un funcionari de servici. Cada dia és necessari cridar per a acudir a prestar servicis extraordinaris a funcionaris que es troben de lliurança", han apuntat.

A més, han advertit que aquesta nova crisi sanitària en la presó de Picassent "es produeix amb només cinc metges en el centre, quan hauria d'haver-hi 20". "D'eixos cinc, només dos són funcionaris de carrera, altres dos són contractats temporals i un està en pràctiques", han afegit.