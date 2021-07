Cataluña hace un llamamiento a las mujeres embarazadas para que se vacunen: "Se ha visto que es seguro"

El conseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha hecho un llamamiento a las mujeres embarazadas para que se vacunen contra la Covid-19. "Esta ola tiene una incidencia altísima en las personas jóvenes y las mujeres embarazas lo son, así que estamos viendo a muchas más con Covid", ha dicho.

Argimon ha explicado, en rueda de prensa este jueves junto a la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, y al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, que el mayor contagio entre mujeres embarazas no se debe a un "cambio en el riesgo", sino al incremento de casos de Covid entre personas jóvenes, lo que, ha asegurado, "no es algo que pase sólo en Cataluña, sino también en España y en Europa", por lo que ha recomendado que la vacunación.

Argimon ha afirmado que la vacuna "es segura" también en estos casos, ya que, si bien "las mujeres embarazas no han entrado en los ensayos clínicos -como no entran nunca en ningún otro medicamento por seguridad-, entre los millones de personas que ya se han vacunado ha habido casos de mujeres que no sabían que estaban embarazadas y, con estudios observacionales, se ha visto que la vacuna es segura".

En cuanto a la afectación que puede tener el virus sobre estas mujeres, el conseller ha detallado que la enfermedad "afecta como a cualquier otra persona", pero, en estos casos, se suma el hecho de estar embarazada. En este sentido, ha dicho que "hemos visto algunos casos de parto prematuro" y ha añadido que la próxima semana, en rueda de prensa, harán "casi un monográfico de embarazo y Covid" para explicarlo con más detalle.

Por otra parte, el conseller ha hecho un llamamiento también a la ciudadanía en general a vacunarse. Consciente de que algunas personas están "cansadas" de entrar en la web y no encontrar horas disponibles, ha explicado que Salud ha incrementado la oferta de dosis, por lo que ha emplazado a seguir intentándolo.

Posible atraso de las vacaciones de los sanitarios

Respecto a la evolución epidemiológica, la Conselleria de Salud calcula que se llegará al pico de la presión asistencial en ingresos hospitalarios este fin de semana y, seis o siete días después, en la UCI. "Necesitamos semanas para mejorar", ha asegurado Argimon.

El conseller también se ha referido al posible atraso de las vacaciones del personal sanitario y ha "esperado y deseado" no tener que tocarlas. "Todos sabemos que es un derecho y una necesidad, pero tenemos que atender a una serie de personas y valorar los recursos humanos que tenemos", ha dicho después de que las enfermeras hayan anunciado que recurrirán a la Justicia si el Govern aplaza sus vacaciones.

Preguntado por la posibilidad de obligar al personal de residencias a vacunarse, Argimon se ha mostrado más partidario de "persuadir que de obligar" y ha recordado que "no hay un rechazo a nivel general de las vacunas, ni con la de la Covid ni a nivel general". Sin embargo, sí ha pedido "responsabilidad": "Si trabajas en un entorno sanitario o residencias, es muy importante estar vacunado".

Por otra parte, preguntado por si se muestra partidario de exigir el pasaporte Covid para realizar determinadas actividades como entrar a un bar o un restaurante, Argimon ha dicho que este certificado "es muy útil, pero no puede ser discriminatorio", por lo que ha descartado plantearlo mientras no todo el mundo tenga la posibilidad de vacunarse.

Toque de queda en 163 municipios

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciado que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalado la prórroga del toque de queda una semana más, hasta el 6 de agosto, en 163 municipios tras la incorporación a última hora de Castell-Platja d'Aro (Girona).

Plaja también ha explicado que se ha aprobado una nueva resolución para limitar a 3.000 personas el aforo en eventos deportivos -hasta ahora, estaba permitido que los eventos al aire libre con un aforo superior a 15.000 personas pudieran llenarse al 20% de su capacidad-. Los eventos pequeños, por su parte, podrán llenarse hasta el 70% de su capacidad.

Ante esta decisión, el comité técnico del Procicat y representantes del FC Barcelona se han reunido esta mañana y han acordado que el trofeo Joan Gamper se celebrará finalmente el 8 de agosto en el estadio Johan Cruyff con 3.000 espectadores, y no en el Camp Nou y con 20.000 aficionados como estaba inicialmente previsto.

4.556 infracciones por las restricciones

Por último, el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha informado de que, desde el pasado 16 de julio, los Mossos d'Esquadra han registrado un total de 4.556 infracciones relacionadas con las medidas para frenar el coronavirus, de las cuales 2.892 han sido por incumplir las restricciones a la movilidad, 597 por no llevar mascarilla y 282 por consumo de alcohol en el espacio público.

El conseller ha asegurado que el seguimiento del confinamiento nocturno y los dispositivos de Policía Local y Mossos están funcionando "razonablemente bien" y ha querido reconocer y agradecer la labor de los agentes. "El agotamiento no es menor. Había un dispositivo complementario por la campaña de verano, también por las restricciones iniciales y ahora con más intensidad por el confinamiento nocturno. Este esfuerzo es relevante y a destacar", ha dicho.