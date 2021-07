La oposición vota en bloque a favor de una comisión que supervise el polo de innovación de A Sionlla (Santiago)

Todas las formaciones de la oposición han lamentado los retrasos en la tramitación de los expedientes, pese a estar concedida ya la subvención de cuatro millones otorgada por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), "en riesgo de perderse".

El concejal del PP, Alejandro Brunete, ha calificado el retraso en la incoación del expediente de concesión demanial de "vergonzoso", "sobre todo si se tiene en cuenta que es un proyecto estratégico en el que participa el Ayuntamiento". "Si pasa con esto, qué ocurrirá con otrosasuntos menores, pero de igual importancia para la ciudadanía", se ha preguntado Brunete.

Por su parte, Goretti Sanmartín, del BNG, ha criticado la "irresponsabilidad" que "pudo hacer fracasar el proyecto, y que todavía puede". La concejala ha esgrimido que si las tres fuerzas dela oposición tienen la misma percepción, el Gobierno local debería "reflexionar". "La creación de la comisión de estudio sería una forma de autocrítica por parte del Gobierno con el objetivo de que estos problemas no vuelvan a ocurrir", ha apuntado Sanmartín.

Compostela Aberta, representada por Marta Lois, ha criticado el "silencio administrativo" del Ayuntamiento y le ha pedido al alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, que "no se ampare en el farragoso derecho administrativo" y explique "las razones reales por las que, durante dosaños, no se ha movido nada".

El alcalde de Santiago de Compostela, que ha contestado en representación del grupo socialista, ha reconocido que ha habido "más lentitud de la deseada", pero ha defendido que el Gobierno local se ha enfrentado a "situaciones nuevas para las que ha habido que buscarencajes administrativos y jurídicos nuevos".

"No vemos situación de alarma, ya que todos los problemas se solventaron. Y no vamos a votar a favor de lo que, prácticamente, es una comisión de investigación, que no está contemplada en el reglamento y a la que no estamos obligados", ha indicado Bugallo, que ha detallado además que "espera" que el mes que viene pueda darse la licencia de cuota cero para que arranque la primera fase de las obras, "puesto que el proyecto de ejecución no está listo aún". "Intentamos dar soluciones", ha concluido el regidor.