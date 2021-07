Mark Knopfler reúne en una caja sus primeros cinco álbumes en solitario

El músico Mark Knopfler lanzará el próximo 1 de octubre una caja que reúne sus cinco primeros álbumes de estudio en solitario de la mano de los sellos EMI y UMC, de Golden Heart (1996) a Kill To Get Crimson (2007).

Sailing To Philadelphia (2000), The Ragpicker's Dream (2002) y Shangri-La (2004) estarán incluidas en este volumen que, según añade la nota de prensa, recogerá además un disco exclusivo con las caras B de estudio de este período titulado Gravy Train: The B-Sides 1996-2007.

La caja se publicará tanto en formato de CD, con 6 discos, como en vinilo, con 11 LP de 180 gramos, lo que permitirá a los seguidores del músico escocés disponer por primera vez de algunos de sus álbumes en este formato, como es el caso de Golden Heart.

Para este relanzamiento, Miles Showell se ha ocupado de la remasterización del audio de cada álbum en los estudios Abbey Road de Londres.

Knopfler, nacido en Glasgow (Reino Unido), practicó el folk y el blues antes de su salto al rock y a la fama como líder de Dire Straits, banda con la que fraguó grandes éxitos como Sultans of Swing, Money For Nothing o Tunnel of Love.

Admirador de Chet Atkins, aprendió a tocar la guitarra como él con los dedos, sin púa, y aunque está considerado unos de los grandes de la historia con dicho instrumento (el número 27 del mundo según la revista Rolling Stone), siempre ha rechazado la etiqueta de virtuoso.

Desde la disolución de Dire Straits en 1995, Knopfler solo ha publicado diez discos en solitario, el último editado en 2018 bajo el nombre de Down The Road Wherever.