Inma Campano acaba en el hospital por las secuelas de la Covid... pero las redes vinculan su malestar con una loca teoría

Inma Campano no pasa por su mejor momento. En los últimos días, el rostro de La isla de las tentaciones ha vivido una serie de problemas de salud por los que, finalmente, este miércoles terminó en el hospital, tal y como anunció ella misma a través de Instagram.

La joven, que este jueves ha anunciado que ya descansa en su casa, sufrió una fuerte reacción alérgica que achaca a la Covid-19, enfermedad de la que se contagió por segunda vez tras abandonar el reality donde concursaba, Solos.

Cuando llegó al centro hospitalario, Campano tenía el cuerpo cubierto de habones y ronchas, así como también sufría hinchazón en algunas zonas y fuertes picores.

Inma Campano sufre una fuerte reacción en la piel. INSTAGRAM

Según explicó la joven, la reacción alérgica podría deberse a un acto reflejo del sistema inmune después de padecer el coronavirus. La primera vez que lo sufrió, el pasado año, pasó por los mismos episodios en la piel. "Otra vez empieza. Estoy harta, de verdad", se quejó en sus stories de Instagram.

Se trata de una afección que puede llegar a durar un par de días, aunque con antihistamínicos o corticoides la picazón suele desaparecer. Sin embargo, la influencer tuvo que tratarse frente a dicha reacción durante dos semanas.

En sus publicaciones recientes, la joven ha agradecido el apoyo que ha recibido en las últimas horas, pues días atrás tuvo que pasar por otras situaciones desconcertantes y muy desagradables.

Inma campano Subió hace 2 dias unas historias donde se ve que en su casa las luces se encienden solas y se escuchan pasos y soplidos al micro del telefono 🤔 ¿tendrá acompañantes en casa o lo a echo para que se hable de ella? pic.twitter.com/qlDXkrqD9m — palito roto de dolor (@smileXcarrasco) July 28, 2021

La teoría de sus seguidores: ¿Fenómenos paranormales?

Todo empezó con un episodio de parálisis del sueño. "Estoy aterrada. Esto sucede cuando tu mente está despierta pero tu cuerpo no puede moverse, pues sin poder moverme estando consciente notaba que se me sentaban en la cama, me tocaban... Notaba hasta el pelo de alguien en mi piel. Lo he sentido tan real que quiero correr de aquí", explicó a comienzos de esta semana.

Después, la andaluza desveló que sentía miedo porque estaba viviendo en casa una serie de fenómenos extraños que muchos de sus seguidores vincularon con la supuesta presencia de "parásitos".

Inma Campano comparte una conversación con un usuario de Instagram. INSTAGRAM

En concreto, estos usuarios se referían a entidades malignas procedentes del más allá que consumen la energía de las personas, llegando incluso a provocar daño físico en casos extremos. Asimismo, Campano lo niega: prefiere no confiar en esa teoría.

"Estoy intentando no tocar mucho este tema porque estoy bastante asustada, uno de los motivos por los que no pude dormir anoche fue, aparte del picor, por las cosas que pasaron y no paran de pasar, como algunas que visteis y son difíciles de creer", zanjó la influencer, que ahora intenta desconectar.