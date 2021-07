Cvirus.- Una trentena de veïns de Biar rebran una tercera dosi després d'administrar per error només sèrum a 12 d'ells

Així, Salut Pública citarà de nou a aquestes persones perquè reben una dosi de reforç i evitar que algú es quede sense la pauta de vacunació completa, ja que no es coneix a qui se li va administrar únicament sèrum i qui va rebre el preparat correctament diluït de Pfizer, segons han explicat a Europa Press fonts de la Conselleria, que apunten que els experts mantenen que no hi ha problema a rebre una tercera dosi.

Es tracta d'un grup de persones que va rebre fa diverses setmanes la citació per a vacunar-se.