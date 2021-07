La docuserie de Rocío Carrasco parece haber cambiado muchos las cosas, no solo en la prensa del corazón, sino también en las relaciones entre los diferentes famosos. Belén Esteban es la prueba de ello, pues ha pasado de ser demandada junto a Olga Moreno por revelar información de ella a defenderla a ultranza y estar más distanciada de la mujer de Antonio David.

Por mucho que pida disculpas por su trato a la hija de la Jurado en estos años, la colaboradora de Sálvame, que tenía buena relación con Rocío Flores y Olga, no las ha atacado, ni mucho menos, sino que ha intentado mantenerse al margen. Sin embargo, en un día tan importante para la sevillana, parece que la de San Blas ha decidido darle la espalda y organizar un plan alternativo en lugar de ver su programa, Ahora, Olga.

El formato se emitió este miércoles, pero se grabó el martes, por lo que no fue en directo. Entre los millones de espectadores que tuvo, parece que no estuvieron muchos rostros de Telecinco.

Carlota Corredera fue una de ellas, quien estuvo pasando el día con sus dos hermanas, momento que aprovechó para hablar de feminismo y sororidad. Tampoco vio el programa Laura Fa, otra de las grandes defensoras de Rocío Carrasco, tal y como confesó en sus stories de Instagram: "Amigos este es mi plan, relax y vacaciones. No estoy viendo a Olga, hoy es lo último que me interesa en esta vida. El lunes ya me pondré al día".

Pero parece que Belén Esteban tampoco estuvo frente a la pantalla este miércoles por la noche, y no fue la única. Anabel Pantoja, Lydia Lozano y David Valldeperas, junto a otros compañeros de Sálvame, también se ausentaron de esa cita televisiva, pues se fueron de cena juntos a una terraza en el centro de Madrid.

A pesar de estas ausencias, es posible que estos rostros de Mediaset tarden poco en ponerse al día de lo dicho por Olga Moreno, tal y como comentó Laura Fa, sobre todo de cara a comentarlo en Sálvame.