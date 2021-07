Compromís creu que el Govern torna a desentendre's del finançament en el CPFF i fa una crida a "plantar-se"

"La sensació és més agra que dolça", ha traslladat als periodistes a Les Corts un dia després de la reunió de la ministra amb els consellers d'Hisenda. María Jesús Montero va anunciar un CPFF abans de finalització d'any per a presentar les conclusions respecte als criteris per a la reforma del finançament.

Malgrat aquest ple monogràfic, Ferri ha advertit que serà "una altra reunió inútil" si només serveix per a "parlar per parlar" i el Govern no posa un document sobre la taula per al nou model de finançament.

Encara que ha destacat els "passos positius" del Govern, ha recordat que la Comunitat està infrafinançada i també altres comunitats com Andalusia i Múrcia, a més de rebutjar que Hisenda no acceptara un fons d'anivellament per a situar el finançament valencià "almenys" en la mitjana nacional.

"Els que tornen a incomplir són la ministra i el govern de Pedro Sánchez. La ministra ha decidit que cal retardar-ho i que els valencians continuem per darrere de la resta", ha criticat sobre Montero (PSOE), un fet que veu "insolidari" i que creu que "demostra la necessitat de tornar a eixir al carrer al novembre, quan es compleixen quatre anys de la manifestació de la societat civil a València".

Per al portaveu de la coalició, que governa a la Comunitat al costat del PSPV i Unides Podem, és necessari manifestar el "descontentament" amb el finançament i la falta de solucions en els últims anys. Per tant, ha garantit que si no la convoca la Plataforma per un Finançament Just ho faran des de Compromís, encara que dona "per fet que sí".

Sobre si el conseller d'Hisenda, el socialista Vicent Soler, va ser "suficientment punxant", ha reconegut que "va complir" en defendre els acords de la comissió mixta Consell-Corts prèvia al CPFF, però ha demanat que mantinga les peticions en les pròximes reunions: "M'és igual que ho diga més fort o més fluix, que ho diga i estarem satisfets".