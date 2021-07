Si usted tiene una vivienda habitual y quiere alquilarla esporádicamente, por ejemplo los fines de semana, solo podrá hacerlo si se encuentra en un primero o en un bajo, siempre que no existan viviendas en plantas inferiores. Es el nuevo requisito que ha incorporado el Ayuntamiento de Madrid en la modificación de las normas urbanísticas, que entrarán en vigor a mediados de 2022.

De este modo, el delegado Mariano Fuentes adapta el Plan Especial de Hospedaje a las normas urbanísticas, permitiendo la implantación de estos usos en el centro de la ciudad. Con esta modificación el propietario deberá adquirir una Declaración Responsable para arrendar, dado que hasta ahora las viviendas turísticas están en un limbo legal. Eso sí, estos pisos ya no deberán tener un acceso independiente, tal y como ordenó la exalcadesa Manuela Carmena. No obstante, el actual equipo de Gobierno mantiene una de las medidas urbanísticas de la anterior Corporación: los anillos concéntricos establecidos en función de la saturación de alojamientos turísticos que soporta cada barrio. El primero coincide con los límites del distrito de Centro, el segundo, lo forman: Chamberí y parte de los distritos de Chamartín, Salamanca, Retiro, Arganzuela y Moncloa-Aravaca. Y el último, Usera, Carabanchel y Latina.

Estas medidas están enfocadas limitar la proliferación de los pisos turísticos -no confundir con apartamentos turísticos-. Y es acorde a los cálculos municipales, actualmente hay 14.000 viviendas turísticas en la ciudad y el 98% son ilegales. De ahí, que en los últimos siete meses se han inspeccionado 5.253 viviendas, de las cuales 425 eran turísticas y se ha abierto expediente.

"Teníamos que actualizar las normas tras 24 años de la entrada en vigor de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de 1997 (PGOUM)", ha explicado el delegado Mariano Fuentes. Por eso, además de limitar las viviendas turísticas, también se regulan las cocinas fantasma y los modelos 'coliving' y 'cohousing', se facilita la vivienda pública y permite que balcones y terrazas no computen en edificabilidad.

Cocinas fantasma

Las cocinas fantasma estarán reguladas a partir del mes que viene. El delegado Mariano Fuentes ha aprobado una suspensión de las licencias a los locales que no cumplan con unos requisitos específicos en uso residencial: límite a 350 metros cuadrados -caben unas seis cocinas- siendo obligatorio que la carga y descarga se produzca dentro de los locales y siendo necesaria que el reparto se realice dentro del local. Esta suspensión tendrá una duración de un año prorrogable a otro más, con el objetivo de que cuando finalice el plazo ya esté aprobada la modificación de la norma. Es decir, las cocinas industriales no tendrán que esperar a que se apruebe la modificación de las normas a mediados de 2022.

Factor verde

El Ayuntamiento va a dar incentivos a la iniciativa privada para que invierta en un urbanismo verde, que se hagan edificios más sostenibles y eficientes. Así, cuanto más verde sea un edificio más superficie se le permite. No computarán en edificabilidad elementos de mejora de la eficiencia energética y tampoco computarán los cuartos para guardar vehículos de movilidad sostenible como las bicicletas. Se permiten los espacios libres de parcela ajardinados con plantas ornamentales y cubiertas y fachadas ajardinadas que contribuyen al confort térmico y bioclimático, así como balcones y balconadas. Por ejemplo, si una comunidad tiene una zona común con zona verde y quiere instalar una cancha de baloncesto, puede darle ese nuevo uso siempre y cuando los metros verdes se pongan en las fachadas.

Vivienda pública

"Dada la necesidad de vivienda pública", el Ayuntamiento permitirá en los usos dotacionales la implantación de vivienda pública por parte de las administraciones, para generar vivienda en alquiler en Madrid.

Más metros de terraza o balcón

Uno de los cambios pasa porque las terrazas no computen a efectos de edificabilidad. Esto permitirá que se construyan más terrazas, balcones o balconadas, dado que no quitará metros de vivienda. "Esto no quiere decir que cualquiera pueda construirse una terraza de grandes dimensiones en edificios construidos, porque es inviable técnicamente. Pero sí que en la nueva construcción se primarán más las terrazas", explican las fuentes a 20minutos.

Asimismo se van a permitir persianas en los miradores -hasta ahora ilegal- y se van a mejorar los conceptos de construcciones de los tendederos o las instalaciones al servicio del inmueble. Por ejemplo, para fomentar los medios de transporte sostenible, los cuartos para guardas bicicletas y otros vehículos como patinetes o similares, tampoco computarán en edificabilidad.

'Coliving' y 'cohousing' entran en regulación

El Ayuntamiento de Madrid permite que todo el que viva en la ciudad lo haga de la forma que más le guste. Por eso las normas introducen el coliving como una categoría de residencia comunitaria y se permite el cohousing como una categoría de vivienda colectiva. Se eliminan las directrices por las que las viviendas debían tener particiones obligatorias, salvo el baño, para atender las distintas necesidades vitales. Y se posibilitará que en suelos dotacionales se pueda hacer vivienda pública de carácter social.