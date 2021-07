Mañueco reclama que los fondos europeos apuesten por la España interior, "olvidada durante décadas" de las inversiones

Así lo ha aseverado Fernández Mañueco en una entrevista concedida al programa 'Espejo público' de Antena 3 y recogido por Europa Press y donde se ha referido a la Conferencia de Presidentes que este viernes se celebra en la capital salmantina.

Alfonso Fernández Mañueco ha lamentado que no haya habido un trabajo "previo" a esta Conferencia de Presidentes que hubiera permitido llegar a acuerdos ya que, según sus propias palabras, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, o en las sectoriales que se han celebrado estas semanas "ha sido un diálogo exclusivo del Gobierno diciendo a cada Comunidad te toca este dinero y lo tienes que gastar de esta manera".

Y esta postura "de imposición y no dialogar", según el presidente de la Junta de Castilla y León "no es buena tarjeta de presentación" por parte de Pedro Sánchez, quien ya ha anunciado a las comunidades, a través de la CPFF que en 2022 no habrá un fondo covid no reembolsable, ha recordado Fernández Mañueco, quien considera que el presidente del Gobierno "actúa como si no hubiera pandemia", ya que ni coordina a las diferentes autonomías ni les da un instrumento jurídico "intermedio" al Estado de Alarma.

Asimismo, ha lamentado que, al igual que en las cumbres de jefes de Estado o de países como el G-8 siempre hay un trabajo previo preparatorio, no haya sido así en el caso de la Conferencia de Presidentes, ya que este trabajo previo permitiría llegar a "acuerdos" a cuestiones como los fondos europeos destinados a la recuperación.

Y es que según Fernández Mañueco, "es fundamental" que esos fondos "apuesten por la lucha contra la despoblación, por el medio rural, por la España de interior, que durante décadas ha estado olvidada de las grandes inversiones" por lo que le ha pedido a Sánchez "un cambio de inercia de las políticas públicas" del Gobierno central.

Por otro lado, el presidente de la Junta ha tachado de "error" que haya una Comunidad, Cataluña, que esté en el encuentro de Salamanca, ya que, como ha recordado Fernández Mañueco, en "prácticamente todas las conferencias de presidentes", durante la pandemia, ha estado el anterio responsable de la Generalitat, Quim Torra.

Por ello, a Fernández Mañueco le da que pensar que esta ausencia de Pere Aragonés sea porque "puede haber una negociación bilateral, especial, con la Generalitat, a espaldas de las otras comunidades. Lo que hay que rechazar".

Sobre el Lehendakari, Iñigo Urkullo, que hasta este miércoles no confirmó su presencia, ha explicado que el País Vasco tiene una fiscalidad diferente, pero ha rechazado "que haya excepciones" porque , "lo que es común a todos debe ser negociado por todos".