Cs exige a la Generalitat que sea firme ante el Gobierno tras un CPFF "agridulce"

"Como valenciana, quiero un presidente a la altura que no nos deje de nuevo en segundo plano", ha defendido a los periodistas un día después de la reunión de la ministra con los consejeros de Hacienda. María Jesús Montero anunció un CPFF antes de fin de año para presentar las conclusiones respecto a los criterios para la reforma de la financiación.

La diputada 'naranja' ha lamentado así que en el pleno de este miércoles quedó patente que la Comunitat "no pinta" tanto como otras autonomías como Euskadi o Catalunya. "La financiación es un lastre, nadie lo soluciona, es un modelo caduco, injusto e insolidario", ha recordado exigiendo un compromiso para pasar de las palabras a los hechos.

Tras reiterar que los valencianos no quieren ser más, "pero tampoco menos", ha instado a los miembros del gobierno del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) a no agachar la cabeza para no volver a perder la oportunidad de compensar a las comunidades peor financiadas. Sí ha destacado que en el CPFF se reconoció el criterio poblacional para el reparto del fondo COVID como defendía su partido.

Mamen Peris también ha criticado que "una vez más, las políticas del Gobierno tienen que ser rectificadas por los tribunales", en relación a la devolución de la liquidación del IVA de 2017 a la que obligó en mayo el Tribunal Supremo y que anunció la ministra este miércoles en el CPFF.

Por tanto, ha urgido al conseller de Hacienda, el socialista Vicent Soler, a que "no vuelva a colar en los presupuestos de 2022 los ingresos ficticios de más de 300 millones" porque "hay que tener los pies en el suelo".