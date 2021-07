Cs valora la "bajada importante" de parados e insta a que "todos los esfuerzos" vayan a mantener estos empleos

Salazar ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa respecto a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del año que arroja que el paro ha bajado en Extremadura en 11.500 personas con respecto al trimestre anterior y sitúa la cifra total de desempleados en la región en 95.100.

Asimismo, el diputado de Ciudadanos también ha mostrado su preocupación por el dato de desempleo juvenil en la región, que es el más alto de toda Europa y 15 puntos superior al siguiente, algo que es "inaceptable", además de lamentar que el paro femenino siga siendo un "lastre".

"No a los mensajes triunfalistas, no a la soberbia del gobierno, humildad para seguir trabajando, son unos datos aceptablemente buenos, pero no son unos datos para tirar cohetes, no son unos datos que deban llevar a un trinfalismo exagerado", ha apuntado.

De este modo, ha considerado que ese triunfalismo puede hacer dejar de ver los "verdaderos problemas" y por tanto estar "mucho más lejos" de solucionar la situación.

DATOS "DECEPCIONANTES"

De igual forma, y respecto a los datos nacionales, Salazar ha considerado que los datos de la EPA del segundo trimestre son "decepcionantes", al ser "peores" que los del segundo trimestre de 2020.

"Nosotros esperamos que cuando terminen con lo de los chuletones, con arreglar la Guerra Civil que pasó hace 85 años se pongan a lo importante, y lo importante en el presente de España, y sobre todo en el presente de Extremadura, es el desempleo", ha añadido.

De este modo ha considerado que el número de personas que queriendo trabajar no pueden hacerlo es "inaceptable", a lo que ha añadido que todos los países del entorno europeo tienen unos datos que están muy lejos de los de Extremadura y España.

Por ello, ha lamentado Salazar que, a pesar de tener España una economía que se recupera a "buen ritmo" respecto al resto de países de la UE, dicha tasa de crecimiento no se traduce en la creación de empleo, algo que es debido, en su opinión, a la "inacción del gobierno de la hoz y el martillo y a la inacción del gobierno nacional para resolver los problemas del mercado laboral".

En otro orden de asuntos, y preguntado por los medios, Salazar se ha referido a que esta semana se ha cerrado la dirección del Grupo Parlamentario en la Asamblea, en la que estará presente como presidente y portavoz.

Respecto a este hecho, Salazar ha confiado en que esta decisión redunde en un trabajo "más positivo" y ha apuntado que, "con humildad", dicho grupo seguirá trabajando en el encargo encomendado por la ciudadanía en 2019.