El Pleno aprueba disolver la Comisión de investigación sobre el PGOU

El punto se ha elevado a la sesión una vez se ha hecho pública la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante relativa a dicho asunto por la que la exalcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, quedó absuelta y se condenó al pago de multas por un delito de cohecho al empresario Enrique Ortiz y al exalcalde Luís Díaz Alperi.

La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor de PP y Cs -14-, en contra de PSPV, Compromís y Unides Podem -13- junto con la abstención de Vox -2-. La portavoz 'popular', Mari Carmen de España, ha justificado su debate debido a que, tras la sentencia judicial, el objeto de la comisión aprobada ya no procedía, por lo que pedían su disolución.

Esta postura ha sido criticada por la oposición, que ha recriminado tanto al PP como a Cs que no se haya convocado más de un año después de su aprobación en pleno. Además, han recordado que el Fallo no es firme puesto que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, por lo que "no debería cerrarse aún dicha comisión pese a que no se ha convocado nunca".

El portavoz de Vox, Mario Ortolá, pese a que ha explicado que su formación se iba a abstener en este punto porque "era lo más adecuado", ha señalado al equipo de gobierno por hacer "un uso partidista de esta comisión" y ha lamentado que "no se respeten" los acuerdos plenarios.

"Estamos de acuerdo con el objeto de la moción aunque ustedes hayan retrasado la comisión debido a que les parezca mejor o peor el momento de hacerlo", ha recriminado Ortolá.

Asimismo, ha sostenido que "lo que no puede ser es violar los acuerdos que se toman en el Pleno por la mayoría de los representantes de los alicantinos; ustedes se han negado más de un año después a constituirla, quizá eso reste seriedad a este Pleno".

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, también ha criticado el punto y ha manifestado que fue una iniciativa que salió adelante después de que Ortiz "se autoinculpara". "Tras la declaración y reconocimiento de Ortiz en Fiscalía, se propuso esta comisión, aunque nunca se ha convocado más de un año después porque les resulta incómodo al alcalde Barcala", ha dicho.

Igualmente, Bellido ha señalado que aunque haya sentencia "no es firme" y ha insistido en que el Ayuntamiento debe reconsiderar su posición pese a que haya un informe de Servicios Jurídicos que avale no recurrir la sentencia.

"Las huellas de este caso están presentes aún en los problemas de la ciudad. A Ortiz se le regaló una ciudad, con equipo de fútbol incluido y hoy se va a retirar esta comisión con el apoyo de Ciudadanos", ha criticado.

Por su parte, el portavoz de Unides Podem, Xavier López, ha responsabilizado al alcalde, Luis Barcala, de querer "guardar vergonzosamente esta comisión en un cajón cuando se aprobó por unanimidad en Pleno". Al mismo tiempo, ha destacado que con esta decisión veía "miedo" y "cobardía" por parte del Partido Popular.

"Nunca conocieron a Castedo pese a compartir corporación con ella. Esto huele a una operación de lucha de poder, porque saben que sin su caída alguno no estaría donde está", ha añadido López. También ha criticado la "sensación de corrupción" y el "daño a Alicante" que provocó todo el proceso judicial durante la investigación.

En la misma línea, la edil del PSPV, Trini Amorós, ha indicado que PP y Cs querían cerrar esta comisión "sin convocarla ni una sola vez en 14 meses" pese a que lo que pretende es "esclarecer si había responsabilidad política" en el supuesto amaño. "Si fuera Castedo, hoy además estaría mucho más enfadada con usted -Barcala- porque no le ha dado la oportunidad, ni a Castedo, Ortiz ni Alperi de quedar absueltos en dicha comisión".

Asimismo, ha resaltado que se ha tomado esta decisión debido a que "quizá pensaban que sí tenían responsabilidad y por eso no lo han convocado". "Tiene la oportunidad de retirar esta moción que lo único que hace es enturbiar y no dar la oportunidad de demostrar a aquellos que supuestamente son inocentes de demostrar que no tuvieron responsabilidades", ha añadido Amorós.

Por último, la edil del PSPV ha criticado que "quieran disolver una comisión cuando nadie tiene una con bola de cristal ni sabemos los resultados. Puede salir que haya responsabilidades políticas por los exalcades Aleperi y Castedo o puede que no".

"HACER DE JUECES"

En turno de réplica, la portavoz 'popular', Mari Carmen de España, en representación del equipo de gobierno, ha manifestado que el debate "evidencia" que el "uso partidista" con este tema viene de la oposición y ha señalado a los grupos por "hacer de jueces" pese a que no lo son "aunque les encantaría".

Igualmente, ha reprochado a Bellido "vivir del cuento" y le ha instado a "ponerse a trabajar". "Traigan lo que quieran al Pleno pero el discurso se les ha acabado, dejen de vivir el cuento y póngase a trabajar".

Así, De España también ha respondido: "Miedo tienen ustedes porque se les acaba el discurso" y ha añadido que "condenas las que vivimos con el tripartito". "Ya no pueden estirar un chicle que sólo tiene interés para la izquierda; se acabó el discurso partidista para atacar al PP, y como se ha acabado el objeto de esta comisión, pedimos su disolución", ha concluido.