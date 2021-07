Sanjuán assegura que el Govern central permetrà que l'Ajuntament de València tinga un pressupost expansiu en 2022

Així ho ha indicat Sanjuán en declaracions prèvies a la celebració del ple de l'Ajuntament d'aquest dijous, on ha indicat que "només ahir" es va disposar de més de 60 milions addicionals per al consistori, entre la liquidació de l'IVA de desembre de 2017 i la condonació de la liquidació negativa.

En aquest sentit, ha argumentat que l'IVA de desembre de 2017 va suposar "8,5 milions d'euros que un ministre del PP va robar i que ara retornarà una ministra socialista".

Per açò, ha considerat que és un "mal dia per a ser valencià i del PP", i ha remarcat l'"escenari kafkià" del CPFF, on el que ha considerat "màxim exponent" de la política dels 'populars', el conseller d'Hisenda de Madrid, "va boicotejar" que la Comunitat Valenciana rebera més recursos del fons Covid per l'infrafinançament.