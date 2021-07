López Miras lamenta que las decisiones "se van a tomar en la mesa en la que Sánchez se siente con Cataluña y País Vasco"

En declaraciones a Radio Nacional de España recogidas por Europa Press, López Miras ha reconocido que se sienten "discriminados, perjudicados y maltratados", pero no como presidentes, "sino por la población a la que representamos". "Al final, yo mañana estaré en Salamanca como representante de un millón y medio de españoles que viven en la Región y a los que no se les está tratando igual que a otros españoles que pueden vivir en Cataluña o en el País Vasco", ha señalado.

Esto es así, añade, "porque el Gobierno cada año les da más financiación a los españoles que viven en Cataluña y en el País Vasco para pagar su Educación, su Sanidad, sus políticas sociales".

En este sentido, se ha mostrado de acuerdo con el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, cuando dijo que Pedro Sánchez no debía mantener un encuentro bilateral con el presidente de Cataluña si no asistía a la Conferencia de este viernes.

"Esto atiende al sentido común, a la lógica, al principio de respeto y a una mínima educación, porque no puede ser que mañana estemos todos los presidentes autonómicos convocados y vayamos a estar en esa reunión a pesar de que no tengamos documentación, de que no haya un orden del día aprobado y que no sepammos los acuerdos que se van a debatir y de que solo tengamos cinco minutos para intervenir".

A pesar de todo esto, valora que la "responsabilidad" de los presidentes autonómicos como representantes del Estado "es superior a cualquier otra cuestión partidista, política o personal". En cambio, critica que hay otras comunidades que "solo van a cambio de prebendas o privilegios, y otras, incluso, no van porque saben que tendrán una mesa personal para ellos donde se tomarán las decisiones".

A su juicio, esto "desatiende uno de los principios de la Constitución Española, y es la igualdad de todos los españoles". Así, ha criticado que "no se nos está tratando con igualdad y, desde luego, no tienen los mismos recursos todos los españoles".

TIEMPO DE INTERVENCIÓN "ESCASO"

López Miras ha destacado que el tiempo para la intervención en la Conferencia de Presidentes es "escaso". Ha estimado que "siempre es positivo" verse "las caras con los presidentes autonómicos, los ministros y el presidente de España, tenga el formato que tenga".

Sin embargo, cree que "no es serio que, en cinco minutos, tengamos que abordar cómo afrontamos esta quinta ola y si vinieran más olas de la pandemia con un marco normativo común para todos que no nos deje en la incertidumbre y desamparados a los gobiernos autonómicos; cómo podemos acelerar la llegada de vacunas para vacunar más rápido y a los más jóvenes; cuáles van a ser los criterios de reparto de los fondos europeos que están llegando ya a España; el reto demográfico, sobre todo la despoblación en el mundo rural; el sistema de financiación autonómica para que no haya más discriminación entre españoles de primera y de segunda; y más cuestiones relativas a las circunstancias de cada comunidad autónoma".

A su juicio, cinco minutos "se hacen escasos", sobre todo, si se tiene en cuenta que "dentro de unos días, el presidente del Gobierno tendrá una reunión con otra comunidad autónoma en la que tendrán todo el tiempo de mundo para tomar todas las decisiones que sean necesarias". REPARTO DE LOS FONDOS EUROPEOS

Al ser preguntado por el reparto de los fondos europeos Next Generation, López Miras ha reconocido que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha exigido a los gobiernos autonómicos que voten a favor de sus planes para recibir ese dinero o, en caso contrario, se les ha dicho que no los recibirán.

"Eso es exactamente así", según López Miras, quien recuerda que se requirió a los consejeros de turismo a que, "o bien votaban a favor de ese reparto que no explicaban en función de qué criterios, o la comunidad se quedaba sin fondos".

"Porque ya le digo que no es en función de los mismos criterios que hay para el reparto del sistema de financiación autonómica ni tampoco en virtud de los criterios anteriores con los que se han repartido los fondos Covid para hacer frente a la gestión de la pandemia en los ámbitos sanitario o educativo", ha aseverado.

ACELERAR LA VACUNACIÓN

Al ser preguntado por si la Región de Murcia se plantea acelerar la vacunación de las mujeres embarazadas tras el fallecimiento de una gestante por Covid, López Miras ha señalado que su Ejecutivo se plantea acelerar el ritmo "con el plan de vacunación que ahora mismo está aprobado a nivel nacional".

Ha recordado que este plan aprobado en el Consejo Interterritorial de Salud, en el que participan el Ministerio de Sanidad y las comunidades, establece que "hay que ir vacunando en función del rango de edad, porque los más mayores son más vulnerables".

"Por lo tanto, lo que queremos son más vacunas para vacunar a más personas y a los más jóvenes", según López Miras, quien recuerda que ahora mismo en la Región ya se está vacunando a la población de más de 20 años, por lo que "la inmensa mayoría de las embarazadas están en esta franja de edad y pueden, sin duda, solicitar la vacunación de forma inmediata".

No obstante, lamenta que el Gobierno murciano carece de las vacunas suficientes y, además, no tiene una "previsión" de llegada de dosis cada semana durante el mes de agosto. Porque, en caso de tener esa previsión, señala que la Comunidad sí podría establecer una hoja de ruta en el calendario de vacunas. Por este motivo, critica que la Comunidad se ve obligada a guardar un stock mínimo de vacunas para poder administrar las dosis necesarias a la semana siguiente.

Al ser preguntado por si comparte la vacunación obligatoria de ciertos colectivos, López Miras considera que es un debate "interesante". Su opinión personal es que "todo el mundo debería vacunarse" porque es la "principal herramienta" para acabar con el coronavirus y evitar muertes.

"Por el simple hecho de que una persona, en mi opinión con cierta falta de responsabilidad, no quiera vacunarse y se exponga a contagiarse y a transmitir la enfermedad a otra persona vulnerable, no debemos permitirlo".

No obstante, lamenta que no hay un marco normativo para establecer una vacunación obligatoria y, además, no hay las vacunas "suficientes" para obligar a la vacunación de toda la población. "Una vez resueltas estas dos cuestiones que no son menores, yo creo que la población debe vacunarse", ha subrayado.

LIMITACIÓN DE REUNIONES

Al ser preguntado por la limitación de las reuniones sociales de madrugada, el presidente murciano ha señalado que, desde que se levantó el Estado de alarma y se requiere la ratificación judicial para ciertas restricciones, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) siempre ha sido "sensible" con las demandas de los epidemiólogos y de los expertos sanitarios.

"Es cierto que las decisiones para las que se le ha solicitado ratificación han ido avaladas por los informes de estos expertos", según López Miras, quien espera que "sigamos en esa línea".

Ha señalado que a los tribunales les faltan "herramientas jurídicas" porque los TSJ y el poder judicial tiene encomendado administrar justicia e interpretar las leyes, pero "no gestionar una pandemia". Por ello, cree que se les está dando una capacidad de decisión que el Poder Judicial "no ha pedido y no tiene por qué realizarla, porque no es de su competencia". Así, cree que urge crear un marco nacional y común para que las comunidades autónomas no estén "desamparadas".