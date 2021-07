Pérez Garijo anuncia una Llei de la pau i els drets humans a la Comunitat Valenciana

Així s'ha pronunciat la consellera de Cooperació després de la constitució d'un grup de treball, amb representació de la Generalitat i de les cinc universitats públiques valencianes, que serà l'encarregat d'elaborar el full de ruta del nou text normatiu en aquesta matèria.

Fins al moment, apunta l'administració valenciana en un comunicat, només Catalunya disposa d'una norma similar, aprovada en 2003, dos anys anterior a la llei estatal 27/2005, de 30 de novembre, de foment de l'educació i la cultura de la pau, aprovada pel Congrés dels Diputats. El País Basc, per la seua banda, va crear, mitjançant un decret de 2009, un Consell Consultiu d'Educació en Drets Humans i per la Pau.

Pérez Garijo ha assenyalat que la Comunitat Valenciana "serà la segona autonomia espanyola que compte amb una llei que regule aspectes com l'educació per a la pau i la no violència i els drets humans, factors clau per a la consecució de l'Objectiu 16 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides".

Al seu torn, la consellera de Cooperació ha assenyalat que "és urgent i imprescindible assumir compromisos concrets per a aconseguir un desenvolupament sostenible verdaderament transformador, on la pau i els drets humans se situen com a eix vertebrador".

JORNADA A ALACANT

Així mateix, Pérez Garijo ha informat que el pròxim 21 de setembre "se celebrarà una jornada a Alacant sobre la 'Pau, Drets Humans i Justícia Global', sessió que inclourà una taula redona per a explicar els treballs preliminars d'aquest grup de treball sobre la nova llei".

La consellera ha destacat que la nova norma s'elaborarà "d'una forma participada, amb les cinc universitats públiques valencianes, perquè volem avançar en qualitat democràtica, ja que la llibertat, la pau i la protecció dels drets humans construeixen democràcies més sòlides".

Per a engegar la Llei de Foment de la Pau i els Drets Humans a la Comunitat Valenciana, la consellera de Cooperació ha firmat una resolució que suposa l'inici del procediment d'elaboració de l'avantprojecte de llei i encarrega la tramitació del mateix a la Direcció general de Cooperació Internacional al Desenvolupament.

Així mateix, es realitzarà el tràmit de consulta prèvia amb l'objectiu de reforçar i garantir la participació ciutadana en la confecció del projecte normatiu a través del portal de Participació de la Generalitat.