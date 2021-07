Veïns d'Orriols protesten davant la porta de l'Ajuntament per la falta de "convivència" al barri

Els manifestants portaven pancartes en les quals es podia llegir "Solucions o dimissions ja", i "Orriols per un barri digne". Representants del PP han rebut als manifestants.

Per la seua banda, des del govern municipal, el portaveu del PSPV, Borja Sanjuán, ha remarcat que s'aprovarà una modificació de crèdit per a reforçar la plantilla de Policia Local. No obstant açò, ha agregat: "Que hui hi haja una plantilla molt minvada té culpables, i estan en la bancada de davant, no en la del Govern".