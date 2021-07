Naix al Bioparc València "l'alacrà més gran del món"

Des del recinte destaquen que les diferents estratègies de supervivència i desenvolupament de les espècies són fascinants i les ovovivípares resulten especialment sorprenents en combinar les característiques de les quals posen ous (ovípares) amb les quals creixen dins de la mare (vivípares).

L'alacrà emperador (Pandinus imperator) és un exemple perfecte en el qual la mare destaca per ser extremadament acurada. Després d'una llarga gestació d'entre 9 i 14 mesos, en eixir de l'ou l'exosquelet de les cries no està format, la qual cosa les fa molt vulnerables, així que la mare les protegeix carregant amb elles a l'esquena i, a més, les alimenta amb trossets de les seues preses prèviament esbocinades.

Aquesta espècie d'alacrà és la més gran del món i pot arribar a mesurar fins als 20 centímetres. De color negre brillant destaquen els seus dos grans pinces en la part davantera i la seua llarga cua acabada en un agulló. Són nocturns i malgrat el seu temible aspecte són tímids i el seu verí no és molt potent, similar a la picada d'una vespa.

Al costat d'aquesta exòtica espècie Bioparc mostra altres tan atractives com les Boes de Duméril (Acrantophis dumerili) amb les cries del passat any i el cocodril nano (Osteolaemus tetraspis). També la temible taràntula Goliath (Heraphosa blondi) que utilitza els seus pèls sensorials per a detectar vibracions en el sòl i en l'aire i conéixer la proximitat de la seua presa o enemic.

I als camaleons pantera (Furcifer pardalis) convivint amb el gecko de Madagascar (Phelsuma madagascariensis), que destaca pels brillants colors sobre el verd clar de la part superior del seu cos.