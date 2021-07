Cvirus.- Cs exigeix la compareixença de Marzà a Els Corts davant els "dubtes" de l'inici del curs

Ventura ha qualificat d'"alarmant" que, davant la nova onada Covid, amb restriccions en tota la Comunitat Valenciana, "el conseller aposte per la normalitat del curs, tornant a les ràtios anteriors a la pandèmia, sense grups reduïts, retallant les plantilles del professorat i reduint els recursos per a fer front a la situació sanitària".

La diputada de la formació liberal ha explicat que "la normalitat no pot donar-se" amb les actuals dades d'incidència del virus i amb el percentatge de vacunació, "ja que hi ha part de la comunitat educativa sense vacunar".

"Els recursos són insuficients, la planificació és escassa i la improvisació del conseller és contínua", ha indicat Ventura, al mateix temps que ha assenyalat que "hi ha falta de planificació en els procediments de provisió de llocs docents i els plans de contingència estan sense revisar pels tècnics".

A més, ha subratllat que "un any més, Marzà publica tard i malament les instruccions d'inici de curs, ja que els centres ja tenen el curs organitzat i, a més, no es permet la negociació".

D'altra banda, la portaveu d'Educació de Ciutadans ha expressat la seua "preocupació" davant el "desmantellament dels servicis psicopedagògics" i ha preguntat "com es vetlarà per la qualitat en l'educació inclusiva, ja que es desconeix quants orientadors seran als centres i com s'organitzarà el servei".

"Des de Ciutadans creiem que és imprescindible augmentar els recursos i incrementar les plantilla en tots els ensenyaments per a afrontar un pròxim curs amb les garanties sanitàries", ha subratllat Ventura, i ha exigit la revisió dels plans de contingència per part dels especialistes i que la Conselleria dialogue amb el personal dels servicis psicopedagògics.