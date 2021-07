El Ayuntamiento de La Roda limita las Fiestas Patronales por "responsabilidad" ante el aumento de contagios

Ha agradecido a los colectivos implicados en la "preparación de esta semana grande, tanto a sanitarios, como deportivos y socioculturales. También se ha acordado de los promotores de los eventos y a la Asociación de Feriantes por la colaboración, comprensión y facilidades que han dado, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

También ha anunciado que la Corte de Honor que se presentó el año pasado permanecerá en 2021 y lo será también en 2022, "como hicimos con la Corte anterior puesto que no queríamos que se perdieran ninguno de esos eventos que para ellas son tan importantes".

"No podemos arriesgarnos a que todavía crezcan más los casos, cuando sin haber llegado a las Fiestas, el número de contagios va a ser muy elevado", concretamente 104 en los últimos 14 días. Ha advertido que "esta decisión que es dura no tiene sentido si la gente se sigue juntando en casas privadas o no cumple las medidas de seguridad". Es por ello que ha apelado "al sentido común y a la responsabilidad".

Con respecto a la vigilancia de los positivos, "la Policía Local volverá a intensificar los controles para que los positivos no salgan de su casa que es fundamentalmente gente no vacunada y, especialmente, joven". Y también se controlará el botellón "considerado de riesgo para la salud" que estará prohibido y "las multas son de 301 euros".

ACTIVIDADES

El concejal de Festejos, Luís Fernández, ha informado que se cancelan más de una treintena de actividades previstas, el Desfile y Acto inaugural que habría tenido lugar este próximo sábado y el de la Gala Literaria. Había programado un espectáculo piromusical y una mascletá que no se podrán desarrollar, así como las verbenas.

Ha anunciado que se cancela la fiesta acuática, el Grand Prix, la suelta de vaquillas, el Primer Encierro de Toros Infantil o el Primer Iron Man, así como 15 diferentes juegos callejeros pensados que "para este público tampoco serán posibles durante estos días".

Amores ha indicado que la Feria se ubicará en el Paseo Ferial, reforzando todas las medidas de seguridad. Con respecto a este espacio, Fernández, ha informado que la calle Menéndez Pidal estará libre de puestos feriales al 90% y se instalará un vallado perimetral del mismo con un único acceso de entrada y salida que permita el control de aforo en su interior, "algo parecido a un parque de atracciones". También ha explicado que "habrá 6 guardias de seguridad privados, encargados de la entrada y de la salida, así como el control de medidas en el interior".

Ha añadido que "os feriantes son uno de los colectivos más perjudicados por esta crisis sanitaria, al igual que peluquerías, tintorerías, modistas y buena parte de los establecimientos comerciales.

Asimismo, ha indicado que se establecerá un sistema de circulación con vallas en la mitad del Paseo Ferial para que haya un único sentido, que las atracciones cuentan con su protocolo de desinfección, y los vehículos que acompañan a las atracciones quedarán fuera para contar con una mayor amplitud dentro del mismo.

En referencia a los bares, merenderos y churrerías cuentan con indicaciones como mantener sus lonas el máximo tiempo posible favoreciendo así la ventilación de estos espacios. Tampoco, ha añadido, habrá dispensadores de bebidas, comida o productos que no se consuman en casa.

Y con respecto a la Tómbola de Cáritas, que recauda el 80% de sus ingresos durante todo el año y que en 2020 no pudo realizarse, "permanecerá instalada en su lugar habitual".