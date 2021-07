Adif trau a informació pública les expropiacions de terrenys per al canal d'accés de l'AVE a València

Així apareix en una resolució publicada aquest dijous en el Butlletí Oficial de l'Estat, en la qual apareix una relació dels béns i drets afectats per l'execució de les obres definides en aquest projecte.

En declaracions als mitjans prèvies al ple de l'Ajuntament de València, l'alcalde, Joan Ribó, ha considerat aquest anunci com una "notícia estupenda", "del caràcter de les grans notícies que ha viscut aquesta ciutat, com el trasllat de la llera del Túria o el desistiment de la voluntat d'urbanitzar el Saler". "No m'agrada utilitzar la paraula 'històrica', però en aquest cas és així", ha agregat.

L'alcalde ha assenyalat que encara no ha tingut possibilitat de reunir-se amb la nova ministra de Transports, Raquel Sánchez, encara que sí es reunirà aquest divendres amb la nova presidenta d'Adif, María Luisa Domínguez.

Ribó ha remarcat que aquest era un compromís de l'anterior ministre, José Luis Ábalos, i que aquest anunci havia de publicar-se abans del final d'aquest mes. Així, ha esperat que el canal puga engegar-se en 2022. "Vull recordar que era un tema firmat en 2003, no fa vint anys però quasi", ha agregat.