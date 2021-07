Sánchez preside hoy la Conferencia de Presidentes sin Aragonès, tras conceder impuestos a Urkullu y con críticas del PP

Los reiterados llamamientos por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas socialistas no han convencido al president de la Generalitat, Pere Aragonés, para que acuda este viernes a la XXIV Conferencia de Presidentes. La suya será la única ausencia después de que este jueves se confirmara la asistencia del lehendakari Iñigo Urkullu tras llegar a un acuerdo de última hora con el Ejecutivo en materia de impuestos.

De esta forma, el órgano de máximo nivel político de cooperación multilateral Estado-comunidades reunirá este viernes a partir de las 11.30 horas a 16 presidentes autonómicos y los dos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en un encuentro en el que estará también el presidente del Gobierno, parte de su Gabinete y el presidente del Senado.

La reunión tendrá lugar en el Convento de San Esteban de Salamanca y se desarrollará en un ambiente bastante crítico por parte de los líderes autonómicos del PP, que durante los últimos días han arremetido duramente contra el presidente por el formato elegido y la falta de debates previos que permitan llevar contenidos a la reunión. Una de las más contundentes fue la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que llegó a amenazar con no acudir a una nueva cita. "Para aplaudirle no iremos", afirmó.

Con vistas a estas críticas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este jueves que el diálogo "es un valor en sí mismo" y se dirigió expresamente a los presidentes autonómicos del PP para que utilicen este espacio "para el diálogo y no la lucha partidista". "Quien usa la Conferencia de Presidentes para no dialogar es Sánchez", respondió Casado en una intervención apenas dos horas después de la del presidente. "No se pueden usar las autonomías de pool, pedimos que se hagan las cosas en serio", añadió.

Fondos, vacunación y despoblación, los temas principales

Los repartos de los fondos europeos, el proceso de vacunación y la lucha contra la despoblación de las zonas de interior son algunos de los temas que se tratarán en la Conferencia. De cara a esta cita, Pablo Casado viajó este jueves a Salamanca para reunir a los presidentes autonómicos de su partido para fijar una postura común en estos asunto y denunciar el contenido "falso" del encuentro y las "amenazas" que algunas comunidades gobernadas por el PP están recibiendo.

Las comunidades gobernadas por el PP exigirán a Pedro Sánchez que el reparto de los fondos europeos sea supervisado por una autoridad independiente, así como una ley de pandemias que los populares llevan meses reclamando.

Las autonomías lideradas por el PSOE, por su parte, han llegado a calificar de "hito" este tipo de reuniones. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, calificó la Conferencia de Presidentes como "un hito positivo en la federalización de España" y anunció que aprovechará su intervención para defender la necesidad de abordar "lo más rápidamente posible" el cambio del modelo de financiación autonómica, porque el actual "es injusto".

El jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, instó o los líderes autonómicos "a dejar los carnés" de partido en sus respectivos despachos antes de acudir a la Conferencia de Presidentes, un espacio de diálogo para construir país y no hacer oposición, en la línea de las palabras de Sánchez.

Urkullu asistirá finalmente tras un acuerdo de última hora

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, será el único líder autonómico que no acuda a la cita. Su intención es mantener una interlocución bilateral con el Ejecutivo central, como la Comisión Estado-Generalitat que tendrá lugar el próximo 2 de agosto en Madrid, y considera que foros multilaterales como la Conferencia de Presidentes son solo un acto "simbólico" y poco menos que una ocasión para "hacerse una foto".

Sí acudirá, en cambio, el lehendakari Iñigo Urkullu, que mantuvo en el aire su asistencia hasta el último momento. Fue este miércoles cuando anunció que finalmente sí estaría presente después de que el Gobierno Vasco cerrara con el central una reunión de la Comisión Mixta de Concierto, que este jueves decidió conceder tres nuevos impuestos -ventas por internet y tasas Tobin y Google- a la gestión vasca por la que recaudará unos 220 millones más cada año.

El rey presidirá una hora y media antes la foto de familia

Una hora y media antes de la reunión, el rey presidirá junto al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el resto de participantes, la tradicional foto de familia, en la plaza Mayor salmantina, para a continuación dirigirse al Convento de San Esteban y, ya sin don Felipe, iniciar la reunión plenaria tras unas breves declaraciones del presidente del Gobierno y del anfitrión, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.