AMP.- L'atur a la Comunitat puja en 15.600 persones en el segon trimestre i la taxa se situa en 16,67%

En el conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en 110.100 persones en el segon trimestre, la qual cosa suposa un descens del 3,01%, i la taxa d'atur s'ha situat en el 15,26% -enfront del 15,98% de fa tres mesos-, amb 3.543.800 aturats.

Respecte a l'any anterior, el nombre d'aturats a la Comunitat ha crescut en 18.700 aturats, amb un augment relatiu del 4,79%.

A la Comunitat, la població major de 16 anys és de 4.239.500, als quals cal restar els actius, que són 2.458.800, per a obtindre els inactius -també es pot obtindre restant a la població major de 16 anys els ocupats i els aturats-.

"IMPORTANTS EFECTES" DE LA PANDÈMIA SOBRE L'EPA

L'INE ha exposat que la pandèmia, la declaració de l'estat d'alarma i les diferents fases de desescalada han tingut "importants efectes" sobre l'EPA del segon trimestre tant en la realització de les entrevistes entre la població com en les variables que mesura.

Per exemple, ha assenyalat que en la situació d'alarma molts treballadors que han perdut la seua ocupació no han pogut utilitzar cap mètode de cerca per estar tancades les empreses que podrien contractar-los o s'han vist impossibilitats d'exercir la seua activitat com a autònoms, o no han pogut incorporar-se a un hipotètic treball que els haja sigut oferit per haver de romandre a casa cuidant de les persones depenents de la família.

Ha subratllat que l'incompliment d'alguna d'aquestes dos condicions de la definició d'atur -cerca d'ocupació i disponibilitat per a treballar- determina que la persona no es classifique com a desocupada en l'EPA, sinó com inactiva, la qual cosa va contribuir a l'increment de la categoria d'inactius en el segon trimestre de 2020 i a la posterior evolució contrària en la majoria dels trimestres posteriors, una vegada que es va ser generalitzant la desescalada.

Les hores treballades han crescut un 34,35% en el segon trimestre respecte al mateix període de 2020-l'INE no dona aquesta xifra desglossada per comunitats autònomes-.