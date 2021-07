Pleno.- Aprobada, con el voto en contra de VOX, la creación del Consejo Alimentario Municipal

La consejera municipal de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente, Patricia Cavero, ha dicho que el Consejo Sectorial busca asesorar sobre políticas de alimentación, establecer prioridades, elaborar estudios y proyectos y proponer programas y campañas de sensibilización.

Patricia Cavero ha aseverado que con este órgano "no habrá duplicidades y no malgastará el dinero" para recordar que cuenta con 50.000 euros de la Fundación Nina Carasso.

Ha indicado que en este órgano estará la representación política, sindical, asociaciones de ámbito alimentario y asociaciones vecinales, junto a la universidad y asociaciones de consumidores.

ARGUMENTOS

El portavoz de VOX, Julio Calvo, ha dicho que votaba en contra porque "no es una competencia municipal", sino del Ministerio de Consumo y del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón. "Si gobernara el Ayuntamiento se me caería la cara de vergüenza al ver las partidas dedicadas a la alimentación sostenible dada la deuda del Ayuntamiento y la carencia de personal". Ha agregado: "No me tienen que convencer de la alimentación saludable, sino de que sea competencia municipal".

La concejal de Podemos, Amparo Bella, ha aplaudido que se traiga esta iniciativa dentro de la estrategia de alimentación sostenible y saludable que da continuidad al trabajo desarrollado. Ha confiado en que este nuevo órgano incentivará los mercados agroecológicos de proximidad y los menús saludables en los colegios, entre otros aspectos.

El portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve, ha animado a que se abra a la participación de expertos porque la "clave" es que la inteligencia colectiva ayude en el fomento de la sensibilidad por los productos de KM cero.

El concejal del grupo del PSOE, Inés Ayala, ha apuntado el voto a favor al ser partidaria de fomentar la salud pública de los ciudadanos y la alimentación sostenible. Todo lo que sea favorecer el consumo de productos sanos es "fundamental" y también generar campañas que integren a los mercadillos de la ciudad, ha apostillado.